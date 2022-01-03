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超搶手 金山豪宅需求、價格雙飆漲

編譯組╱灣區電
舊金山豪宅買家族群多為金融、科技、房地產、繼承財富，以及始終鍾情舊金山的買主。(Getty Images)
舊金山豪宅買家族群多為金融、科技、房地產、繼承財富，以及始終鍾情舊金山的買主。(Getty Images)

舊金山2021年成交價最高房屋的共通點為何？不是外觀，它們在美學與風格上非常不同；不是年份，其中有些是本世紀中期，有些則是超過100年。那是什麼呢？一個字：人氣(popularity)。2021年是舊金山豪宅銷售快速的一年，百萬以上房屋需求旺盛，大部分銷售快速，有些僅在幾周內售出。

舊金山所有房型售出中價位為152.8萬元，包括共同持有(tenancy in common)、公寓、共有公寓(co-ops)、土地、多戶與獨棟房屋，比2020年12月上漲7.6%。在高端菁英市場，豪華物業今年持續享有超級人氣並昂貴，舊金山多戶住宅成交價通常超過1900萬元。

根據「Compass」2021年12月「灣區市場報告」，疫情之前迄今，豪宅需求與價格飆持續。「TheFrontSteps Real Estate」房地產經紀公司創辦人克拉克(Alexander Clark)證實，2020年強調私人居家空間的重視，今年仍持續存在，有經濟能力的舊金山房屋買家投資買進更大更寬敞的住宅，並為合適地點更多戶外空間與室內房間，可提供在家辦公、滿足嗜好、邀請親友等功能，支付更多加價。有越來越多人比以往更重視他們的主要住房。

誰是舊金山豪宅主要客群？克拉克指出，舊金山豪宅買家族群大致相同，多為金融、科技、房地產、繼承財富、以及始終鍾情舊金山的買主。今年舊金山豪宅銷售前六名房價自1745萬元至4350萬元。以下是售價前三名豪宅資料：

1.舊金山售價第一的房屋位在2920 Broadway，以4350萬元破紀錄價格售出。佔地1萬1000平方呎、建於1930年代初，擁有一個可容納5000瓶酒的酒窖。這座位在太平洋高地豪宅，售價打破了其先前於2018年以3900萬元售出的紀錄。

2.第二高價房屋位在3414 Washington St.，上市僅20天就以2495萬元成交。是一棟8930萬平方呎豪宅，六房七浴，地點位在普利西迪歐高地區（Presidio Heights）。此房上次出售是於2003年、售價僅為370萬元。

3.第三昂貴豪宅位在490 Avila St.，成交價為1975萬元。這棟房屋對街就是馬瑞納格林公園(Marina Green)，對於想要快速進入美好戶外空間的民眾來說，位置具有城市最佳競爭力。七房十浴，佔地7809平方呎。

舊金山 房地產 疫情

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