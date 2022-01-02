疫情延燒…搶不到檢測試劑？專家建議這樣做

灣區居民COVID-19測試面臨等待時間及檢測試劑短缺的困境。 （美聯社）

隨著COVID-19病例在加州和全國範圍內繼續激增，許多人爭相進行COVID-19測試。越來越多的加州人對COVID-19檢測 呈陽性，周五（12月31日）該州報告的七天平均陽性檢測率為15.9%。

幾個星期以來，在灣區的藥店裡不但很難找到居家自測包，並且還已增加了每次只能購買6個測試包的限制，PCR COVID-19測試（需要一到三天的時間才能得出結果）也越來越難預約。柏克萊加大公共衛生學院名譽臨床教授舒瓦茲柏格(John Swartzberg)博士說：「這平添了我們現在的挫折感和焦慮感。」

瓦茲柏格研究傳染病已有50年，他也親身體會到了等待COVID-19檢測時的痛苦。他的妻子在網上訂購了COVID-19的快速測試，他們希望在兒子和孫子的聚會前進行測試。周五，也就是他妻子訂購測試的一周後，她說該公司取消了訂單。結果，瓦茲柏格能否見到他的兒孫就成了問題，因為如果不事先進行快速檢測，他不太願意與家庭以外的人見面。

那麽，如果COVID-19測試非等不可，現在該怎麽做？

專家建議，大家應繼續遵循CDC 最近已經更新的關於隔離和檢疫的指南：對於COVID-19檢測呈陽性的人，CDC建議隔離五天，「如果他們沒有癥狀或癥狀正在緩解（24小時沒有發燒）」，那麽五天之後，在有其他人在場時戴上口罩 。對於那些接觸過COVID-19的人，CDC說，如果已經打過補強針，應該在接觸後戴10天口罩；如果沒有打過，CDC建議隔離5天，然後再嚴格使用口罩5天。對於任何接觸過COVID-19的人來說，最好的做法是在接觸後5天進行COVID-19測試。但對許多人來說，現實情況是，他們可能無法在這個時間範圍內找到測試。

如果你有符合COVID-19的癥狀，瓦茲柏格博士說，你就應該假定你已被感染，應進入隔離狀態，直到過去足夠長的時間，或者測試結果已為陰性，才能出來。

對於瓦茲柏格來說，他的策略包括不允許任何有COVID癥狀的人到他家來，且只允許那些經快速檢測呈陰性的客人到訪；若有人得不到快速檢測，聚會就應被取消。

許多測試供應商以及地方和州政府都表示，他們正致力於提高測試供給。瓦茲柏格認為，在未來幾周情況就會有好轉，得到測試將會更容易些。