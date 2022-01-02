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康柯德商場槍響 男子為助人受傷

編譯組／康柯德1日電         
康柯德商場發生槍擊，男子見義勇為受傷。（電視新聞截圖）
康柯德商場發生槍擊，男子見義勇為受傷。（電視新聞截圖）

警方說，周五（12月31日）康柯德市的太陽谷購物中心Sunvalley Mall因發生槍擊事件而被封，其中有一名男子受傷。該名男子在試圖幫助另一名在商場內被搶劫的人時遭到槍擊的，目前正在當地一家醫院，狀態危急但穩定。

警方說，他們在當天下午3點44分對商場發生的槍擊事件作出反應，在那裡發現了一個被槍擊的人。官員們沒有公布受害者的身分。初步調查確定，槍擊事件是因為商場內一起搶劫未遂案引起的，嫌疑人逃離了現場。

目擊者說，在槍擊事件發生後，執法部門封鎖了商場，顧客先是躲在商店的安全門後面，然後在下午4點30分左右撤離了該設施。

到商場購的顧客派普（Donna Piper）說，她在一家行李店瀏覽商品時，聽到附近大廳裡發生了爭吵，隨後是槍聲。在她與另外兩名顧客和店主一起衝進商店的儲藏室後，店主的丈夫進來說，他看到一名受害者倒在地上，現場混亂，他身上濺滿了血。

派普說，整個商場的商家都在瘋狂地關閉店鋪的安全門，把購物者們圍到門裡。

警察在下午4時30分左右將所有人放出來時，派普回憶說，她看到到處都有警察駐守，有些人拿著槍，有些人帶著警犬。購物者從一條她以前從未見過的長長的通道走出去。 她說：「我現在只是感覺很麻木。」

康柯德警方對此案正在繼續調查，並鼓勵任何目擊者撥打康柯德警察局的保密舉報電話：（925）603-5836。

槍擊 警察

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