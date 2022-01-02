南灣僑胞升旗 歡慶中華民國元旦

眾嘉賓舉起台美兩國國旗，共慶新春元旦。（記者王子涵／攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會1日在南灣華僑文教服務中心舉辦慶祝中華民國111年元旦南灣地區升旗典禮。數百名台灣鄉親和嘉賓一起高唱中美兩國國歌以及國旗歌，一同慶祝新年的到來。

巴洛阿圖中國鼓樂團表演。（記者王子涵／攝影）

升旗儀式前，巴洛阿圖中國鼓樂團以及青少年文化大使協會（FASCA）分別進行了擊鼓和舞獅表演。隨後，中華民國舊金山灣區黃埔旗隊護送著中美兩國國旗進場，國慶委員會前會長陳建芬、呂玉貞、王進德、唐孝先擔任升旗手。

國慶委員會現會長林美蓮致詞指出，近半個月來連日陰雨、天氣陡寒，今日卻艷陽高照，象徵著中華民國國運昌隆、萬象更新。（記者王子涵／攝影）

國慶委員會現會長林美蓮致詞指出，近半個月來連日陰雨、天氣陡寒，今日卻艷陽高照，象徵著中華民國國運昌隆、萬象更新。「很高興在這個歡騰的日子，大家聚在一起迎接新年。祝願中華民國千秋萬世、永續太平、繁榮昌盛。」林美蓮说。

舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪。（記者王子涵／攝影）

參加升旗活動的嘉賓有駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪及其夫人雲雯蓁、金山灣區華僑文教服務中心主任閻樹榮及副主任徐廣梅、聖他克拉拉縣市議員李洲曉（Otto Lee）、佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）及前副市長邵陽、市議員黃潔宜（Teresa Keng）、庫比蒂諾副市長趙良方（Liang Chao）、密爾比達副市長蒙塔諾（Carmen Montano）及市議員伊芙琳蔡（Evelyn Chua）、中華民國僑務委員李漢文、李文雄、魏德珍、呂玉貞、王龍文、鍾振乾、密爾比達聯合學區董事會主席葉燕麗（Kelly Yip-Chuan）、副主席諾伍德（Chris Norwood）及董事蔡和均（Michael Tsai）、庫比蒂諾聯合學區學委劉錦宗（Jerry Liu）、駐美中華總會館前總董鄧灼照及周達昌等。

中華民國舊金山灣區黃埔旗隊護送中美兩國國旗進場。（記者王子涵／攝影）

賴銘琪表示，這是他任內第二次參加元旦升旗，也是在美工作20年中的第20次。他說，在過去的一年台灣是在穩健向前的發展，面臨了許多挑戰和困難，有成就也有挫折。成就方面，台灣去年的經濟成長率超過6%，被評為亞洲最幸福的國家，全球競爭力以及安全指數也是名列前茅。

賴銘琪還指出，台美關係堅若磐石。台美經濟貿易往來在去年穩健向前，台灣為美國創造了30萬個就業機會。並且在疫情 期間，台灣還捐贈了1200萬個口罩 ，美國也回贈400萬劑疫苗。「我們可以說，台美關係是過去的43年來最好的時候。」賴銘琪說。

聖他克拉拉縣市議員李洲曉感謝台灣政府在疫情期間援助聖縣口罩。（記者王子涵／攝影）

聖他克拉拉縣議員李洲曉表示，十分感謝台灣朋友向聖他克拉拉縣捐贈口罩，而美國政府也捐贈了超過400萬劑疫苗給台灣。「我相信台美之間相互幫助合作，我們將戰勝病毒。」李洲曉說。

佛利蒙市長高敘加表示，今天的活動很重要，這能夠幫助亞裔群體在疫情當中團結起來。她很驕傲稱自己是台灣養育的。前副市長邵陽也祝願大家在新的一年樣樣都是第一。

青少年文化大使協會（FASCA）的海外青年志工表演舞獅。（記者王子涵／攝影）

佛利蒙市議員黃潔宜也表示，在疫情最困難的時候，我們收到了來自台灣的口罩援助。我也是在台灣長大的，現在很榮幸可以服務於佛利蒙社區。

眾位嘉賓進行了新春元旦團拜的活動，並且為表演舞獅的青年志工們發放紅包，參加典禮的相親們也收到美味點心等禮品。