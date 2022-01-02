舊金山市長專欄／Omicron病例劇增 金山更新防疫令

舊金山Omicron病例劇增，市長布里德宣佈更新市內公共衛生指令。

親愛的讀者：

截至2021年12月21日，舊金山 的新冠7天平均病例率為398例，超過了Delta變種病毒肆虐時最高峰的平均比率，最近的數據顯示，該比率在過去一周繼續上升。病例的增長速度是市內夏季Delta變種病毒感染病例的三倍，預計將進一步迅速增加。市內醫院目前仍有充足的容量，而雖然住院率已經開始上升，但與去年冬天相比仍然為低。

為了應對迅速蔓延的Omicron變種病毒所導致的新冠病例急劇增加，我們宣佈了更新市內公共衛生指令。主要改變包括：

1.跟從州政府指令，要求醫療保健和高風險環境中，以及州指令未涵蓋的一些其他高風險環境的工作人員接種加強劑，到2022年2月1日；

2.暫停室內允許在某些環境中為100%完全接種疫苗 的穩定群體移除口罩 豁免；及

3.從2022年2月1日起，室內大型活動的與會者和工作人員需要最近的新冠疫苗接種，包括符合接種加強疫苗資格。

此外，舊金山公共衛生局計畫，使其隔離和檢疫指南與疾病控制和預防中心和加州公共衛生局最近宣佈的修改保持一致，包括縮短新冠肺炎呈現陽性反應人士的隔離時間。

舊金山公共衛生局將在未來幾周內更新本地的隔離指南。疾病預防控制中心宣佈，建議新冠肺炎檢測呈陽性但無症狀的人士隔離5天，而不是之前建議的10天，並且再戴口罩5天。

疾病預防控制中心還宣佈，對於未接種疫苗或第二劑（或強生疫苗後2個月以上）超過6個月但尚未接種增強劑的人士，建議個人隔離5天，然後再嚴格使用口罩5天。或者，如果5天的隔離不可行，疾控中心認為，緊密接觸者在10天內接觸他人時應佩戴口罩。

對於接種了加強劑的緊密接觸者，疾控中心表示，這些人士無需隔離，但應在10天內佩戴口罩。

舊金山居民一次又一次地證明了大家明白保護公共健康的重要性。有賴了我們的高疫苗接種率，今年的冬天比去年的情況要好得多，但對於那些未接種疫苗的人來說，確仍然存在風險。我們將繼續專注於採取必要措施來應對最近激增的病例，同時保持商業開放，並讓學童繼續上學。盡自己的一份力量，確保自己和家人接種疫苗，在未來幾周和幾個月內繼續互相保護。

祝願大家新年安康！

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德