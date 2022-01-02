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讀者投書／二戰日裔美國人的遭遇

李元慶
李元慶。（李元慶供圖）
李元慶。（李元慶供圖）

珍珠港事件後，美國聯邦情報局對日裔美國人開始大規模調查。二戰期間，沒有任何能夠證實日裔間諜活動的證據，後來只有一位駐檀香山的日本副領事Takeo Yoshikawa （吉川猛夫）被確定是日本間諜，可是他不算是日裔美國人，也沒有證據證明，任何當地日裔美國人被他拉下水。 

當然，也有支持這樣囚禁手段的呼聲：

一、Niihau事件。珍珠港事件中，有一個日本飛行員被擊中，飛機迫降在Niihau島上。這座島是夏威夷羅伯遜家族的私人島嶼，現在只有100%血統的夏威夷人才能在那裡居住。當時島上有三位日本人，一位是第一代，兩位是第二代。這三人居然幫助這位日本飛行員，將抓住飛行員的當地夏威夷人打傷。 

最後下場是，日本飛行員被打死，一位第二代日裔美國人自殺。這件事雖然是獨立事件，但這也是日裔美國人一件難堪的事件。原本這個事件的一些實物，在珍珠港展覽館有展出，後來被日裔美國人要求取下。 

二、這類型的集體囚禁，在一定程度上保護了這些日裔美國人。因為珍珠港事件後，許多美國人義憤填膺，拿在美國的日裔出氣，許多華裔、韓裔商店都掛出「我們不是日本人」的招牌來保護自己。事實上也是如此，由於他們被囚禁，減少了被襲擊的機會。但是他們生活的拘留營的條件，實在殘破不堪。 

回顧歷史，能夠幫助我們反思和反省，不能就一小撮極端分子的行動，將整個族別或信仰徹底打翻，視為美國的敵人。人權一定要尊重，在沒有經過法律程序前，一定要假設為無罪。只有這樣，才能夠保持我們這個國家的公平合理和真正的民主制度。 

回到移民歷史，正是亞裔在二戰中的參與，以及表現出對美國的忠誠，使得他們開始被美國主流社會接受。因為在這之前，許多華人和日裔都是在中國城或日本城裡生活和長大，美國人總是懷疑這些亞裔，是否與美國同心。 

1948年加州取消了「外國人土地法」，非美國人可以購買和擁有土地和房屋財產。1952年的McCarran-Walter Act決議，允許第一代日本人加入美國籍。1965年取消了原來的亞裔額度限制，日裔雖然趕不上印度、菲律賓以及華裔移民的增長速度，但每年都保持在四千人左右。 

人數不多，應該與日本經濟在60年代開始加速發展有關。日本向外移民的推動力小了。到了90年代，人數才又稍微增加，每年五、六千，2000年後增加到七、八千。但是這些增加數量，與其他亞裔民族是不能相比的，另外，日本從1965年後女性占移民2/3至3/4。 

可能的原因之一是，日本女性在國內發展有限制，因為日本社會還是注重男性，很多女性結婚後就在家當家庭主婦。有些日本女性到美國就學，因為女性在美國可以尋找到更多求學與工作機會。第二是族裔之間的婚姻，許多美國人喜歡找日本女性為妻子，包括駐日本的美國駐軍大兵。 

近幾年來，中國也陸續開始有這類的移民。我們這裡就有不少中國大陸女性，不懂英文，但可以透過網路交友、結婚，移民到美國。

日本 日裔 移民

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