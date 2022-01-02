新冠口服藥 宇洛縣投入使用 優先給高風險患者

輝瑞藥廠獲得FDA核准的抗新冠病毒口服用藥Paxlovid。（資料照片）

12月20日當周，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准了兩種抗新冠病毒的口服治療藥，適用於新冠病毒發展為重症的高風險患者，包括住院的病人或面臨死亡風險的病人。這兩種藥分別是默克公司推出的專門治療成人的莫納皮拉韋（molnupiravir）以及輝瑞藥廠製造給成人和12歲以上兒童的Paxlovid，這些藥物很快就能在宇洛縣 （Yolo County）投入使用。

莫納皮拉韋和Paxlovid抗病毒藥，只能在當地兩家藥房透過處方籤取得。病人應該在確診新冠病毒後，症狀出現後五天內，症狀仍屬輕症或中度時，就盡快開始使用。一開始宇洛縣能獲得的藥物數量有限，約有140個病人可獲得莫納皮拉韋療程以及20個病人可獲得Paxlovid療程。

宇洛縣獲得配送的藥房分別是Rite Aid（地址：295 West Main Street, Woodland），這間藥房同時有莫納皮拉韋和Paxlovid。Winters Healthcare則只有莫納皮拉韋。預期接下來幾周內，將有更多藥房獲得藥物資源。

隨著Omicron變種病毒迅速傳播，這些新的抗病毒藥在關鍵時刻出現。宇洛縣衛生官員西森（Dr. Aimee Sisson）表示，這些口服藥物的可用數量有限，這意味著並非每個確診者都能使用藥物，第一劑將優先給那些高風險患者，也請大眾繼續防疫、避免感染，不要過度期待認為自己感染了就有藥物可治療。

西森表示，也請民眾繼續採取預防措施，以免受到新冠病毒侵襲，包括接種疫苗、加強免疫，並隨時戴口罩 ，確保口罩邊緣與臉部沒有任何縫隙，聚會和旅行前後請檢測 自己是否有病毒，生病時待在家裡不要出門。

要查詢疫苗接種地點，可以上網www.myturn.ca.gov了解診所接種訊息，或是至www.vaccines.gov了解當地藥房訊息，也可以聯繫保險公司、家庭醫生等。若要進行檢測，請聯繫當地醫療保健提供者，或在HealthyDavisTogether.org/testing/上尋找宇洛縣檢測資訊。