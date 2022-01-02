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「胡桃鉗」詼諧劇 北加小鎮聖誕饗宴

沙加緬度／李克供稿 
MTCO音樂舞蹈戲劇藝術學院管弦樂隊成員。（李克提供）
MTCO音樂舞蹈戲劇藝術學院管弦樂隊成員。（李克提供）

一年一度的盧米斯假日歌舞劇「胡桃鉗」詼諧劇（Nutcracker Follies）於12月17至19日在北加州小鎮盧米斯（Loomis）舉行。歌舞劇由社區著名的麥克勞克林（Mclaughlin）工作室（MTCO）音樂舞蹈戲劇藝術學院主辦，這也是小鎮聖誕節期間，最重要的社區活動之一。 

目前雖然疫情依舊嚴峻，尤其近來Omicron變種病毒出現，演出主辦單位嚴格遵守地區防疫措施，要求觀眾必須戴口罩。小鎮居民及來自北加州其他城市的觀眾陸續前來，觀看聖誕節節日期間的四場歌舞劇「胡桃鉗」詼諧劇演出。 

盧米斯在加州北部靠近首府，是一個人口6000多人的小鎮。城鎮以經營農作物為主，早在19世紀中葉，隨著淘金熱的出現，在這裡居住的淘金者建立了這個小鎮。 

「胡桃鉗」是俄國19世紀著名作曲家柴可夫斯基作曲的俄羅斯古典芭蕾舞劇，被譽為「聖誕芭蕾」，也是美國聖誕節假期必演劇碼。MTCO舞蹈戲劇藝術學院藝術總監南茜麥克勞克林（Nancy Mclaughlin）花費近四年的時間，對歌舞劇進行了獨特的創作設計，將這一個經典劇碼成功的改編成為「胡桃鉗」詼諧劇，非常適合青少年、兒童表演。歌舞劇以全新的方式獻給觀眾，使得這一個歷久不衰的經典劇，有了現代藝術的獨特風格及詼諧格調。 

歌舞劇演員由麥克勞克林工作室舞蹈學院的學生組成。學員都是小鎮的中、小學生及幼稚園小朋友，這些學員有的懷著未來成為舞蹈藝術家的夢想，有的是將舞蹈當作課後才藝而參加表演。 

演員的表演前排練，都非常投入。這些小演員雖然都不是專業演員，但她們嚴格、認真的態度，刻苦的排練，讓人留下了深刻的印象，每場演出都獲得觀眾們熱烈掌聲。歌舞劇中主要小演員Clara扮演者Abbie Adams，冰雪皇后扮演者Kristen Kellie都表示，非常喜歡這個特別的舞蹈劇，使她們有機會展示舞蹈藝術，也替她們之後向藝術領域發展，打下良好的基礎。 

演出的樂隊是麥克勞克林舞蹈學院管弦樂團。樂隊有專業演員，也有大學音樂系學生，大部分則是音樂業餘愛好者。他們的職業包括教師、工程師、醫生等，表演是業餘愛好。作為樂隊小提琴手之一，筆者參加了樂隊的排練及演出，正式演出前，樂隊隊員們進行了刻苦的排練，大家在一起合作相當愉快。隊員們認真努力、揮灑汗水，也使得舞蹈演出獲得了巨大的成功。 

周末三天四場歌舞劇「胡桃鉗」詼諧劇圓滿落下了帷幕。演員們的精采表演，帶給社區居民一場豐盛的藝術饗宴，也給觀眾們留下了極其深刻的印象。演出結束後，大家互相問候。相約明年再來觀看演出。

「胡桃鉗」詼諧劇部分演員。（李克提供）
「胡桃鉗」詼諧劇部分演員。（李克提供）

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