KTVU老牌主播薩默維爾 酒駕出車禍被逮

撞車後猛踩油門，灣區知名前電視主播酒駕出車禍被逮。（取自臉書）

KTVU老牌新聞主播薩默維爾（Frank Somerville）周五（12月31日）清晨因涉嫌酒後駕車被收監，此前他在屋崙 市中心一個繁忙的十字路口發生車禍 。

屋崙警方表示，他們正在調查周四（12月30日）晚上7點45分發生在Broadway和Grand大道的車禍，目擊者看到一名司機追尾了另一輛車。碰撞後，第二位司機下車，而第一位司機則衝過十字路口，將另一輛車推到東南角的一根電線桿上。

警方沒有確認這兩個人的身分，但表示在初步調查中，他們確定第一位駕車者是在酒精影響下駕車。

監獄 記錄顯示，薩默維爾在午夜過後不久被收押到都布林的聖他利達監獄，後來被傳喚並釋放。據警長辦公室的發言人凱利中尉（Lt. Ray Kelly）說，他 「非常合作」。

第二位司機福蒂爾（Tom Fortier）說，他辦完事正準備回家，在Grand Avenue的一個紅燈前停下時，他感到一輛車從後面猛地撞了過來，其力量足以讓他在駕駛座上搖晃。他把他的奧迪S4停下來，打開緊急閃光燈，關掉了點火裝置，然後他下了車，走到撞他的那輛車的駕駛室側窗前，那是一輛深灰色的保時捷。

「車裡有一位先生，他沒有看我，」福蒂爾說。「他直視著前方，緊握著方向盤。然後他開始加速，猛踩油門，」 將奧迪車推到街對面，力量之大連車輪都離地了。保時捷的車輪一直在滾動並發出刺耳的橡膠摩擦聲，福蒂爾回憶說，他困惑地大喊，跑到街道中間的小島上，撥打了911。

福蒂爾說，當奧迪車撞上電線桿時，薩默維爾不停地轉動發動機，三名旁觀者敲打著駕駛室的門，大喊讓他把車關掉。證人們設法打開了車門，解開了薩默維爾的安全帶，並關掉了點火裝置，福蒂爾說。他記得薩默維爾赤著腳，看起來很面熟，但他沒有立即認出他是一名新聞主播。

這位資深的新聞播報員最近成為爭議的焦點，因為9月份對沛提托（Gabby Petito）謀殺案的報道發生了爭執，當時他試圖在廣播中加入關於種族正義的評論，之後他被停職，這是薩默維爾該年第二次離開電視台。6月，擁有KTVU的福斯集團子公司福斯電視台發言人說，這位主播在一次廣播中口齒不清，將休兩個月的病假。