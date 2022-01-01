49人先發四分衛恐缺席周日賽 蘭斯有望首登李維球場

蘭斯大概率會接替伽羅博羅，首發出戰周日對陣休士頓德州人的比賽。（Instagram截圖）

蘭斯（Trey Lance）本周日在李維球場（Levi's Stadium）的首場主場秀似乎已經是板上釘釘的事，49人主力四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）由於右手拇指的傷勢已經缺席了球隊一整周的訓練，他也被球隊暫時列為出戰成疑的狀態。主教練沙納漢（Kyle Shanahan）將在比賽前的48小時之內做出最終的決定。

「伽羅博羅並沒有傷退，他仍有希望出戰。」沙納漢說。

蘭斯畢業於北達科塔州立大學（North Dakota State），幫助學校拿下兩屆NCAA美式足球 赛冠军，並在2021年NFL 選秀大會上以探花簽被舊金山 49人隊選中。

蘭斯表示，他與首發隊員的訓練是有趣的。上次他這麼做還要追溯到10月10日對陣亞利桑那紅雀隊的比賽。

「我並不知道伽羅博羅可不可以出戰周日的比賽，不過能參與到這一周的訓練中，對於我來說意義重大。」蘭斯說，「無論我是否能首發出戰，我都從他們的身上學習到很多。」

蘭斯表示，他的身體處於進隊以來最健康的狀態。

蘭斯進入49人隊後一直受到傷病的困擾。季前賽中，蘭斯的右手食指遭到骨折，這讓他無法完成傳球的動作。在本賽季首場亮相後，蘭斯的膝蓋也被扭傷。

隊中的其他隊友對於蘭斯的恢復情況十分樂觀，並稱讚了他在上一周訓練時的表現。明星外接手塞繆爾（Deebo Samuel）說：「他在上周的表現很不錯，他有著不斷進攻的態度。儘管他仍在了解和學習的過程中，但他已經做得很好了。」

蘭斯在上一場比賽的表現並不盡如人意，他以一個被抄截球完成了自己的NFL首場秀，最終球隊也以17-10輸掉了比賽。

在對陣海鷹隊比賽的下半場，蘭斯曾替補出陣。他完成了18次傳球中的9個，推進157碼，完成了兩次達陣。「蘭斯承載著49人未來的希望，球迷對他也是寄以厚望。」49人季票擁有者張哲遠表示，「但我認為，如果這個時候把球隊進季後賽的重任壓在一個新秀身上，對蘭斯來說，是艱巨的挑戰和考驗。」