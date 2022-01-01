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加州積雪量激增 到達平常年160% 解旱有望

編譯組／沙加緬度31日電
加州積雪的含水量遠高於正常水平，但不確定就已能解除旱象 。 （美聯社）
加州積雪的含水量遠高於正常水平，但不確定就已能解除旱象 。 （美聯社）

加州水務官員12月30日（周四）宣布，加州山區積雪的含水量是平常這個時候的160%，標誌著加州有希望通過這個潮濕的冬季緩解嚴峻乾旱危機。但要確定在未來幾個月得到足夠的雨水和雪，以使連年乾旱得到真正緩解還為時過早。

加州 「肯定還沒有走出困境」，加州水資源部雪情調查和供水預測經理德古茲曼（Sean de Guzman）說。

加州大約三分之一的水供應來自於雪。剛剛遭逢其有記錄以來第二乾旱的一年，加州許多為數千萬人供水的水庫都處於歷史最低水位。但是，12月幾場強大的風暴席卷加州，這些風暴使得積存的雪量去年12月要高得多，當時的雪量只有歷史平均水平的52%。

一呎的雪並不能直接轉化為一呎的水，所以州政府官員同時報告了雪的高度和它所產生的水徑流的數量。周四在菲利普斯氣象站，德古茲曼報告測量到78.5吋（199.4公釐）的雪，他說，這包含20吋（50.8公釐）的水。

這是該地點歷史平均水平的202%，是4月1日積雪達到高峰時通常情況下的82%。德古茲曼說，該州需要在未來三個月有強勁的降水，達到或超過典型的4月平均水平，才能使大量的水從山上流下來，進入加州的河流和水庫。

同時，加州水資源部主任娜美思（Karla Nemeth）說，12月的強勁數字並沒有使州政府改變對加州人節約用水的呼籲。民主黨州長紐森（Gavin Newsom）早在7月就呼籲民眾自願減少15%的用水量，但加州遠遠沒有達到這一目標。州政府官員警告說，如果情況沒有改善，強制性的用水規則可能會接踵而來。

「這個冬天和春天我們需要更多的風暴，需要達到正常水平，但對此我們並不能自信」，娜美思在聲明中說。「因此，重要的是，我們要繼續努力，繼續節約，我們今年夏天需要這些水」。

州政府官員在新聞稿中指出，在上一次乾旱期的2013年間，加州也出現了一個潮濕的12月，但隨後是極其乾燥的1月和2月。

加州正處於過去十年中的第二次嚴重乾旱。科學家們說，美國西部的大部分地區正被籠罩在一場因氣候變化而惡化的特大乾旱之中。根據美國乾旱監測報告，加州大部分地區處於嚴重到極端程度的乾旱，沿俄勒岡州邊界的加州北部的一小部分更處於被認為是 「特殊乾旱」的最壞情況。這比起9月份已明顯好轉，當時全州45%的地區為特殊乾旱。

加州目前積雪的含水量，遠高於正常水平。 （美聯社）
加州目前積雪的含水量，遠高於正常水平。 （美聯社）

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