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加州全境幾乎脫離「異常乾旱」 僅中谷旱情仍屬極端

編譯組／綜合31日電
最新監測地圖顯示，加州大部分地區已脫離異常乾旱危機。（美國乾旱監測局提供）
最新監測地圖顯示，加州大部分地區已脫離異常乾旱危機。（美國乾旱監測局提供）

美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）30日公布最新乾旱地圖，顯示過去一周的暴風雨對加州嚴重的乾旱狀態有巨大的影響。

從地圖上可以看出，加州幾乎全數地區都已脫離最嚴重的「異常乾旱」狀態（exceptional drought），只有大部分中谷地區還是「極端乾旱」狀態（extreme drought）。過去一周的暴風雨讓加州12月降雪量創下歷史新高，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）中部測得193.7吋的積雪量，打破1970年創下的179吋紀錄。

美國乾旱監測局表示，加州乾旱情況未來幾周還會繼續改善，因為氣象局預測北加州下周還會有超過正常的降雨。

協助製作新地圖的國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）氣象學家普優（Brad Pugh）說：「在12月降下豪雨之前，加州絕大部分地區不是處於極端乾旱（D3）就是異常乾旱（D4）的狀態，最近獲得的雨量和雪量讓各地的乾旱嚴重程度改善了一到兩級，但仍短缺12到24個月的水量，希望接下來幾周能進一步改善。」

儘管如此，加州目前還沒有任何一個地區完全脫離乾旱，53.35%的地區現在處於「中度乾旱」（moderate drought），但比12月21日時56%的地區處於「極度乾旱」已改善許多。加州目前處於最嚴重的「異常乾旱」級別的地區只有不到1%。

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