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年輕、富人區 Omicron感染病例增

記者李怡／舊金山報導
在疫情大流行初期，海洋區的冠狀病毒病例率要比其他社區低，但現在要高得多。（記者李怡／攝影）
在疫情大流行初期，海洋區的冠狀病毒病例率要比其他社區低，但現在要高得多。（記者李怡／攝影）

舊金山疫情大流行的大部分時間裡，冠狀病毒對都是對最脆弱的社區影響最大，貧困社區，包括非裔和西語裔社區，被感染的機率更高。但12月的Omicron病例的激增，扭轉了這一趨勢，而是以更快的速度感染白人、相對年輕和更富裕的社區。

根據舊金山公共衛生部的數據顯示，截至12月24日，位於舊金山市西區的海洋區 （Marina）、海斯谷（Hayes Valley）和俄羅斯山（Russian Hill）社區的病例率是目前所有社區中最高的。所有這三個病例率最高的地區，都是非西語裔白人區，而Marina估計有74%的居民為白人，堪稱舊金山市最白的地區。

舊金山流行病學專家盧瑟福（rutherford）指出，因為在舊金山白人居民的疫苗接種率，是所有種族群體中最低的（估計有70.5%的居民完全接種了疫苗，比非裔居民的71.1%的接種率還略低）。除了5至11歲的人群外，25至45歲的人群的疫苗接種率，是所有年齡段中最低的。如在海洋、俄羅斯山和海斯谷在這三個地區中，25-44歲的居民占該地區人口的50%以上。

盧瑟福指出，一個社區的白人居民比例，與其最近的冠狀病毒病例率之間存在密切的關係。除了可能比其他社區的疫苗接種率低之外，還有可能是因為像海洋區這樣的社區，在大流行早期的病例率較低，所以他們現在對Omicron的免疫力，低於早期病例率較高的社區。他說，Omicron的感染目標，就是沒有接種疫苗的人。沒有疫苗覆蓋的地方，就是病毒會去的地方。

雖然富裕社區的居民可能有更多機會進行冠狀病毒檢測，這也可能會影響到病例率數據的比較，盧瑟福說，相信這幾個社區的許多年輕人，正在使用快速測試在家中進行自我檢測，其結果就不會報告給公共衛生部。他說，如果一病例沒有在衛生站點進行PCR檢測來跟進人們的檢測結果，衛生部門將統計不到這些病例。

儘管如此，Omicron在富裕社區的激增，尚未從根本上改變大流行的整體影響的嚴重性。雖然像海洋區和海斯谷這樣的社區最近的病例率要高得多，但灣景區（Bayview）和獵人角（Hunters Point）這些非裔居民比例最高的社區，仍然是所有社區中發病率最高的社區。

Omicron病例的激增，以更快的速度感染白人、相對年輕和更富裕的社區。（記者李...
Omicron病例的激增，以更快的速度感染白人、相對年輕和更富裕的社區。（記者李怡／攝影）

舊金山 疫苗 檢測

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