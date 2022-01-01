疫情燒 灣區下周開學 仍堅持面授教學

Omicron疫情延燒，灣區學校仍堅持下周開學維持面授教學。（美聯社）

灣區學生假期可能旅行至外州或國外兩周之後，將於下周一開始返校上課，此時正值Omicron疫情浪潮襲擊加州之際。病例大增和假期間暴露病毒機會增加，導致家庭與老師擔憂未來幾天能否恢復面授教學。不過，流行病專家、衛生官員、州長紐森 與總統拜登看法一致：測試、戴口罩、持續面對面教學。

舊金山加大感染病專家盧瑟福醫師(Dr. George Rutherford)表示，一切都未改變，一般立場是「不要觸碰那個按鍵」(not touch that dial.意指不要改變)。這並非代表著容易執行，包括州府承諾測試包可能在開學後才會抵達、必須增加教室通風而開窗又怕受寒。

盧瑟福指出，遠程學習對學生學業與心理健康造成破壞性影響。而K-12學校不會如許多州立大學與社區學院一樣轉向線上學習。美國教育部長卡多納(Miguel Cardona)日前推文表示，學校應謹慎對待Omicron，但「不是害怕」(but NOT fear)，如同教室所教，從過去經驗學習、信任科學，使用檢測 與疫苗等工具維持學校安全與開放。

儘管有Omicron變種病毒，幾乎沒人談及灣區學區 恢復線上學習。紐森也重申維持學校開放的承諾。地方教育與衛生官員呼應州府立場。舊金山衛生官菲力普醫師(Dr. Susan Philip)聲明表示，須盡一切可能讓學生安全上學， 因為線上學習對社交孤立、學生心理健康影響，遠超過面授學習挑戰。

不過，官員們也說，挑戰依然存在。許多學區與州府領袖的目標，是讓學生與教職員返校前至少接受一次測試或自行檢測。屋崙在寒假前發給各學校測試包，並說明在返校前使用。馬連縣也施行此措施，分發9萬6000個測試包。這些測試並非強制，但強烈鼓勵。家庭與教職員透過線上通報，若結果為陽性，也會致電學校，不去學校而在家隔離。

學區主管正制訂對策，解決與疾病或隔離相關的教職員缺勤問題。此外，並非所有學區都有普篩檢測資源。州府衛生官員表示，已發出200萬份在家檢測包，但僅足夠加州三分之一的K-12學生使用。紐森承諾讓所有600萬人都能進行檢測，之後還會發出更多檢測包到公立學校。