迎新送舊、一年中最繁忙時段 金山機場不見人潮

舊金山機場，在一年中最繁忙的旅行時段，並未見客流量激增，同時也未減少，而是與平日相差無幾的平穩。（記者李怡／攝影）

儘管因Omicron變種病毒在全國範圍內的快速傳播，航空公司取消了數以千計的航班，但對於舊金山機場 （SFO）來說，在一年中最繁忙的目前時段，並未見客流量激增，也未見減少，而是與平日相差無幾的平穩。

根據在線航空旅行追踪（FlightAware） 的數據，雖然聖誕節前夕總共有44趟進出舊金山機場的航班被取消，但這只占當天1000個班次飛行計畫的很小一部分。新年前夕屋崙國際機場和聖荷西國際機場當天各取消了一個航班，基本上未見任何異常。

達美航空發言人表示，包括員工冠狀病毒感染等一系列問題，導致周五超過158趟航班被取消。FlightAware則總共記錄了2400次取消和1萬多次延誤。機場官員建議大家在前往機場之前，務必通過航空公司的網站或是應用程序密切關注所乘航班的狀態。

保持社交距離候機。（記者李怡／攝影）

在舊金山機場，旅客即使是遇到航班取消或延誤的狀況也未見恐慌。Sandy Lou一家於新年前夕來到舊金山機場乘機飛往波特蘭看望親友，未料在趕到機場後，被通知航班已取消。Sandy並未焦灼和擔心，而是隨即拿出手機預訂了比計畫晚了兩小時的航班前往。他說，因為新預訂的航班乘機人數少，反而還升了艙。被問及是否會擔心飛行途中的安全時，他回應，因為兩年的抗疫經驗，讓他本次的旅途並不緊張和恐慌，因為出行的兩周前他已注射到了疫苗加強針，並且隨身攜帶病毒檢測 試紙盒，他並說，在來機場前也已經檢測，下了飛機之後到家也會立即檢測。

在機場候機的旅客中，與以往節假日不同的是並未見團體旅行，或是多位家庭人員結伴出行，多數是獨自或是雙人出行居多。據舊金山機場發言人透露，伴隨Omicron的快速傳播，航班飛行班次的減少，有兩成的預訂機票被主動或是被動取消。