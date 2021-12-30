加州聯邦醫療輔助改革計畫 聯邦政府批准

聯邦政府批准加州對全國最大的低收入和殘疾居民保險計畫進行全面改革。(美聯社)

官員29日表示，聯邦政府批准加州 的聯邦醫療輔助改革計畫，進行美國最大型、提供給低收入與殘疾居民之保險計畫全面改革。這項決定也允許醫療補助(Medicaid)經費用於與住房相關服務。因為加州是全美人口最多的州，正面臨無家可歸與可負擔房屋缺乏的挑戰。

根據加州衛生保健服務部門，「加州先進與創新醫療計畫」(California Advancing and Innovating Medi-Cal)將採取更全面方法，改善加州醫療保健「整體連續護理」(entire continuum of care)。

自新年1月1日開始，加州將把有限「全人護理試點計畫」(whole person care pilot program)擴大到全州符合條件的加州健保 (Medi-Cal)會員。州長紐森聲明表示，正在制定加州健保計畫，其為三分之一的加州居民提供健保，這是全國最全面最大型的健保計畫。

官員們指出，加州健保除了涵蓋三分之一加州居民之外，還包括超過半數以上學齡兒童、半數以上加州新生兒與許多長期護理機構患者。

加州衛生福利 廳長加利(Dr. Mark Ghaly)表示，新計畫目標是優先預防與解決潛在社會問題，特別是在醫療保健服務較少且面臨結構性種族主義族群。

加州醫療補助計畫為50歲以上與25歲以下民眾提供政府資助保險，無論移民身分為何。加州擁有全美最大醫療補助計畫。Medi-Cal現有福利不會改變。所謂「增強行護理管理服務」(enhanced care management services)，更包括Medi-Cal管理式護理計畫的「護理協調員」(care coordinator)。

協調員可幫助Medi-Cal會員尋找醫生、安排看診、醫療交通等，也可協助了解藥物、獲得心理健康服務，以及查找與申請社區服務，例如住房補貼或食物援助。蘇諾瑪縣衛生服務部門臨時主任瑞維拉(Tina Rivera)表示，計畫目標是將醫院與醫療保健機構以外的支持與服務，擴展到最區要的社區。

加州正將四個項目：Medi-Cal管理式護理、牙科管理式護理、專業心理健康服務與藥物Medi-Cal交付系統，轉成整個協調機構，期望簡化與調整健保計畫，加強標準化福利與參與。醫療補助服務將首次正式納入藥物濫用治療，包括需要時的短期住院治療。還擴大全州範圍的部分牙科福利，包括致力發現兒童蛀牙危險因子，並提供兒童與高危險群提供氟化氨銀(silver diamine fluoride)。