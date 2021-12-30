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勇士惜負金塊 柯瑞3分球突破3000記 史上第一人

記者劉先進 ／舊金山報導
柯瑞末節獨得15分，勇士輸球。但他生涯三分為3004記，為NBA歷史上首個投出3000記三分的球員。（記者劉先進／攝影）
柯瑞末節獨得15分，勇士輸球。但他生涯三分為3004記，為NBA歷史上首個投出3000記三分的球員。（記者劉先進／攝影）

缺少防守大閘格林的金州勇士，28日晚以86比89不敵丹佛金塊。勇士一度落後24分，但柯瑞單節15分，率隊打出衝擊波扳平比分，關鍵時刻金塊的巴頓（Will Barton）得到2分，約基奇（Nikola Jokic）封蓋勇士的快攻上籃，幫金塊鎖定勝局。

柯瑞手感冰涼，三分14中5得到23分4籃板4助攻。柯瑞生涯三分達到3004記，繼續刷新歷史紀錄，成為NBA史上首個命中3000記三分的球員。

新冠疫情一波接一波，勇士的格林、達米·李（Damian Lee）等均因疫情安全健康程式缺席。維金斯（Andrew Wiggins）剛剛完成程式，火速復出。柯瑞一開場就3次失誤，金塊這邊連續三分和中投，打出10比0。隨後維金斯等人上籃，勇士逐漸追上比分。柯瑞首節掛零，次節只得2分。缺少格林的勇士，防守缺少溝通，內線被打爆，勇士首節16比31落後，最多落後24分。雖然末節打出25比15的衝擊波，下半場將金塊得分限制在29分，但在關鍵時刻不能得分，逆轉失敗，遺憾輸球。

勇士罰球31中16，命中率僅僅51.6%。新秀庫明加（Jonathan Kuminga）頻繁衝擊籃板造犯規，但罰球只有10中3入賬9分，維金斯21分。金塊的約基奇22分18籃板，巴頓21分。金塊在油漆區得分和二次進攻得分上都超過勇士，勇士依靠下半場的防守施壓，頻頻抄截製造快攻，快攻得分比金塊多9分。

教頭柯爾說，格林是聯盟最好的球員之一，但金塊也有一半的隊員因傷病和其他原因缺席。格林缺戰，不是勇士開局低迷的藉口。整個聯盟都在缺人。當格林不在時，勇士須在進攻執行方面做得更好。很明顯，勇士的很多進攻是透過格林完成，但球隊必須做出調整。

金塊大個子約基奇（Nikola Jokic）進攻時，勇士球員強力防守。（記者劉先...
金塊大個子約基奇（Nikola Jokic）進攻時，勇士球員強力防守。（記者劉先進／攝影）

對於球隊罰球不中的情況，柯爾表示，在罰球出問題之前，感覺勇士正在輸掉比賽。「我們的能量不對，我沒有讓球員準備好比賽，沒有讓他們強勢出場。勇士失誤太多，沒得到好的投籃機會。金塊首節打得好，而勇士的罰球姍姍來遲，這定下了比賽基調。看看比分統計表，勇士只輸了3分，但罰球就丟了15分，做好罰球，勇士本可以贏球。」

對於投中3000個三分，柯瑞說，他並未試圖過多去想著紀錄，而是思考如何比賽。達到這個里程碑很酷。NBA歷史上從未有過，這是一個相當了不起的成就。「在我餘下的職業生涯中，我很確定，每一個三分球都會成為一個新的紀錄，這是一種奇怪的想法。我只是去享受它。下一個里程碑是什麼？可能是3333個三分。 」

柯瑞表示，格林缺戰，比賽局面不同。大家都知道，格林在防守方面的作用，但在進攻方面，他是個了不起的球員，知道如何在正確的位置，做出正確選擇。這是第一次沒有他在場上策畫球隊進攻。「特別當我打無球時，金塊的比賽計畫瘋狂，派出不同的球員對抗防守，扼殺勇士的擋拆進攻，尤其防守首個接球者的進攻。勇士的球沒有太多移動，在上半場投了太多。每個人都在談論罰球問題，罰丟好像止住了進攻石頭，但這並未真正傷害我們，球隊是上半場出了問題。我喜歡球隊戰鬥的方式，球隊雖敗猶榮，其他29支球隊，可能會在上半場落後這麼多比分時，任人宰割，但我們在比賽最後一分半鐘扳平比數。」

金塊大個子約基奇（Nikola Jokic）進攻時，勇士球員強力防守。（記者劉先...
金塊大個子約基奇（Nikola Jokic）進攻時，勇士球員強力防守。（記者劉先進／攝影）

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