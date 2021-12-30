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屋崙凶殺案達134起 10年新高 警員加班巡邏

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警長阿姆斯壯（中）和警局第三區隊長比爾（左）表示，截至上周末，屋崙凶殺案達到134起。美麗湖聖誕夜發生槍擊案，考慮到周邊罪案飆升，已安排加班警員巡邏。（記者劉先進／翻攝）
屋崙警長阿姆斯壯（中）和警局第三區隊長比爾（左）表示，截至上周末，屋崙凶殺案達到134起。美麗湖聖誕夜發生槍擊案，考慮到周邊罪案飆升，已安排加班警員巡邏。（記者劉先進／翻攝）

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）和警局第三區隊長比爾（James Beere）表示，截至上周末，屋崙凶殺案達到134起，為近十年來最高。而聖誕夜晚，美麗湖發生槍擊案，考慮到美麗湖周邊罪案飆升，已安排警員加班巡邏。

阿姆斯壯說，24日下午4時30分，在屋崙98大道500街區發生了一起警員涉入的槍擊事件。有社區成員致電警局，指有人向他們揮舞槍枝，感覺很害怕。警員趕到該地區，進入建築物，與持槍者接觸。持槍者向警員揮舞槍枝，警官射擊三次，雙方均未受傷。目前，警局正在根據部門政策對這起槍擊事件進行調查。根據政策，該警員已被安排帶薪行政休假。 阿縣地檢處目前還未介入調查。

聖誕夜，美麗湖湖濱大道1400街區發生一起凶殺案，一名38歲男子被槍殺，這是屋崙今年的134起凶殺案，也是近十年最高紀錄。事發地點，距離上個月一名女子被槍殺的地點不遠。不過，阿姆斯壯並未公布死者身分，也沒有透露是否有人被逮捕。雖然屋崙凶殺案創紀錄，但阿姆斯壯強調，12月已有三起案件被起訴，今年的破案率為47%。

阿姆斯壯說，過去一個多月，警局一直在與社區合作，處理發生在湖濱街區的暴力事件，在過去的45天內，該地區的犯罪率下降了60%。聖誕夜發生的凶殺案，與過去的犯罪事件並無關聯。阿姆斯壯說，美麗湖是人們喜歡來聚集的地區，這裡風景優美，很多人來觀賞美麗湖。但警方發現，該地區的犯罪率在上升，尤其在深夜的時候，美麗湖周邊的各種不法活動在增加。警局正在制定具體戰略，幫助降低該地區的犯罪率。

警隊長比爾表示，他所在的大隊專門處理美麗湖湖濱走廊沿線的暴力犯罪。前一時期能夠降低犯罪率，是因為雙管齊下。一方面，有加班的警員在下午稍早時候巡邏。另一方面，社區資源警員也在晚間巡邏，以保持見警率，減少犯罪。不幸的是，最近因為人員配置問題，一些警員不得不在周末轉移到其他區域處理罪案。

比爾表示，在美麗湖周邊，無論是清晨還是晚上，有人在閒逛時，或消費酒精，或使用娛樂性大麻，這些使用者與該地區其他從事非法活動的人接觸，有時會導致衝突或爭吵，並不幸地升級為暴力犯罪和槍擊事件。我們最大的努力是保持警力，讓居民們看到從事執法活動的警員。

比爾表示，因為美麗湖是個休閒區，人們不希望看到過多警力，「我們努力保持小心謹慎。但因為犯罪上升，不得不將資源轉移過來。」

屋崙 槍擊 暴力犯罪

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