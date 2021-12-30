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反對設毒品注射站 加州緝毒官齊發聲

記者王子涵／聖荷西報導
眾專家12月29日（周三）召開全州線上新聞發布會，重提SB57法案的錯誤。圖左下為加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）。（會議截屏）
眾專家12月29日（周三）召開全州線上新聞發布會，重提SB57法案的錯誤。圖左下為加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）。（會議截屏）

加州緝毒官員協會（CNOA）、全美緝毒警官聯盟（NNOAC）和加州反毒聯盟（CCAD）29日舉行線上記者會，來自美國、加拿大、瑞典等多個國家的專家強烈反對加州參議員威善高（Scott Wiener）提議的SB57法案。該法案希望在舊金山、屋崙和洛杉磯縣設安全注射毒品場所，配備醫療人員，以避免過量注射導致的死亡。

加州眾議員庫伯（Jim Cooper）表示，毒品濫用是滋生犯罪的根本原因，然而開設毒品注射站不是解決問題的辦法。 

加州緝毒官員協會首席法律顧問洛佛爾（John Lovell）說，面對全國日益嚴重的犯罪和毒品問題，官員的言行十分重要。「如果告訴人們毒品注射站是安全的，一些年輕人會認為使用低劑量的毒品就是安全的。」洛佛爾說。

全美第一家毒品注射站11月30日在紐約曼哈頓開業。舊金山也在市長布里德（London Breed）的推動下，預計在明年春季時建成毒品「安全注射站」（Safe Consumption Site）。

舊金山去年有超過700人死於毒品吸食過量，其中近四分之一發生在田德隆地區（Tenderloin），布里德更是在17日宣佈該地區進入緊急狀態，允許市政府官員繞過一些制度障礙，為阻止使用毒品過量事件和街頭犯罪而採取措施。

洛杉磯地方檢察官協會主席翰尼西（Michele Hanisee）表示，毒品注射站的設立會吸引附近毒販的聚集。因為他們知道來到這裡的人是需要毒品的。這不僅會威脅到當地社區的公共安全，並且還會滋生更多的犯罪，如性交易等。

加州平等公義協會主席李少敏（Frank Lee）表示，SB57法案鼓勵人們使用非法毒品，助長毒品販運和吸毒。它沒有要求吸毒者注射後作藥物治療。法案並未解決問題，反而讓問題變本加厲。

加州緝毒官員協會（CNOA）、全美緝毒警官聯盟（NNOAC）、平等公義協會（OJ...
加州緝毒官員協會（CNOA）、全美緝毒警官聯盟（NNOAC）、平等公義協會（OJE）和加州反毒聯盟（CCAD）共同抵制開設毒品注射站。（記者王子涵╱翻攝）

全美緝毒警官聯盟執行董事布魯克斯（Ron Brooks）提出三點：吸毒是非常糟糕的人生選擇；毒癮者需要的是有效果的治療；執法力量需要對毒品問題展現出強硬的態度。布魯克斯表示，SB57法案讓某些罪犯逃脫了法律的制裁。

華裔基督徒社會關懷協會執行主任、牧師Wayne Lo介紹了加拿大溫哥華華埠附近，運行超過18年的毒品注射站的情況。他說，毒品注射站猶如一塊磁鐵吸引著吸毒者來到這裡。注射點開放後，華埠的商人多雇用保安。治安惡化，顧客害怕過來消費，晚上6時後華埠就成了鬼城。沒人獨自出行，除非有保安陪同，有人干脆搬出華埠。注射點周圍充斥著垃圾、針頭、排洩物等、即使在光天化日之下，也常看到毒品交易、消費，以至搶劫和盜竊。

溫哥華藥商伯纳（David Berner）表示，溫哥華華埠曾是人們購物、吃飯的地方，溫哥華人很願意去那裡。然而自從毒品注射點開業後，「我已經很多年不去那個地方了，我甚至不會靠近那裡，因為我愛惜我的生命。」伯纳說。

歐洲城市布拉格的反毒經驗證明，當把資金投入到醫療和康復設施時，毒品相關的死亡就會...
歐洲城市布拉格的反毒經驗證明，當把資金投入到醫療和康復設施時，毒品相關的死亡就會降低，而開啟移動毒品注射站時，死亡數就會增加。（瑞典警察協會主席Lennart Karlsson提供）

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