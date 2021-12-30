49人四分衛伽羅博羅拇指傷勢無大礙 周日可出戰

伽羅博羅對自己的健康很有信心。（Instagram截圖）

49人主力四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）缺席了球隊周一的訓練，後被主教練沙納漢（Kyle Shanahan）證實其右手拇指韌帶扭傷，並出現一小塊碎骨。29日的訓練後，伽羅博羅把扭傷的拇指塞進暖手器，並帶著微笑離開了訓練場，徑直向更衣室走去。

在訓練前的記者會中，伽羅博羅對自己的健康很有信心。他表示，只需要重新體驗擲球的感覺就好。他和球隊都表示，不需要立即進行手部手術，只需要注意休息就好。

儘管球隊和伽羅博羅本人都擺出一副輕鬆的樣子，但人們仍懷疑他是否能夠在周日主場對陣休斯敦得州人的比賽中首發，畢竟這場比賽對於49人進季後賽 來說至關重要。

訓練中，49人新秀蘭斯（Tray Lance）承擔起了所有四分衛的職責，帶領進攻組完成了所有戰術配合。無論教練組做出怎樣的決定，他都為本賽季第二次首發做足了準備。

「我知道他很興奮，因為距離比賽還有幾天的時間，他很有可能作為首發登場。」主教練沙納漢對於伽羅博羅的狀態表示。

伽羅博羅已經連續十場作為首發四分衛，但對於29日的訓練，他不得不調整自己的訓練機會。自從在上周四對陣泰坦的比賽中傷到拇指後，他再也沒有擲出一記傳球了。

「聖誕假期得以讓我有時間恢復，」伽羅博羅在記者會上說，「我的手指韌帶扭傷了，所以疼痛是不會消失的，但我對於美式足球 的信心還在那裡。」