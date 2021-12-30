查克柏格買進更多夏威夷考艾島土地

查克柏格夫婦最近在夏威夷考艾島買進更多土地。（美聯社）

媒體報導，臉書執行長查克柏格 （Mark Zuckerberg）最近在夏威夷買進更多土地，包括一個15年前發生過致命洪水 的水壩大部分土地。

檀香山星廣報（Honolulu Star-Advertiser）報導，物業交易紀錄顯示，查克柏格擁有的Kaloko公司，上個月在夏威夷考艾島（Kauai）以1700萬元從佛盧格（Pflueger）家族公司手中買下一筆面積110畝的土地。這筆交易包括一座水壩的大部分土地，這座水壩2006年在幾乎連續40天降雨的情況下決堤，爆發洪水，造成七人死亡。佛盧格（James Pflueger）被判管理疏失，必須為這場悲劇負責。

佛盧格2014年被夏威夷州 法官判處7個月刑期，2015年獲釋，2017年以91歲高齡去世。

由於這個水壩至今仍未修復，被夏威夷州列為高危險水壩。查克柏格與妻子普莉西拉‧陳（Priscilla Chan）的發言人拉波特（Ben LaBolt）表示，查克柏格夫婦致力遵守法律的要求，會改善水庫的安全性。

拉波特說，查克柏格夫婦計畫在這片土地上擴大農業、牧業和野生動物保護工作。查克柏格夫婦在考艾島買下的土地面積已累積至1300畝。