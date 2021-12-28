田德隆緊急狀態 允許快速招聘200醫生

市長布里德說，田德隆需要改變，這要求我們必須做些事情。（記者李怡／攝影）

上周舊金山 市議會投票通過了市長布里德的田德隆（Tenderloin）緊急狀態 聲明，正式允許放開某些律法束縛，以迅速解決因吸毒過量而死亡的重大城市危機，這也是作為市長田德隆緊急干預計畫的一部分。

與舊金山市的COVID-19緊急聲明類似，此項行動將消除官僚障礙，使舊金山市能夠快速實施，與田德隆地區民眾健康和安全相關的公共衛生解決方案。舊金山吸毒過量問題嚴重，特別是在COVID-19大流行期間，最近鴨片類毒品危機，導致田德隆地區的狀況迅速惡化，使舊金山市民生命安全處於嚴重危險之中。

市長布里德說，田德隆需要改變，這要求我們必須做些事情。在抗擊COVID疫情 期間的經驗表明，使用緊急聲明，來消除治理行動的官僚障礙時，是可以達成理想的治理目標，並取得真正、切實的進展。目前，田德隆地區也需要同樣的關注和協調，才能對這個社區做出有意義的改變。她說，我要感謝投票支持這一緊急響應的市議員，他們知道住在田德隆的人應該得到更好的待遇，在街頭餐風露宿的人們應該得到更好的待遇。

緊急聲明允許舊金山市加快實施緊急計畫，例如免除有關合同採購規則和免除分區規畫，包括先開設一間臨時快速對接站點，使有需要的群體可以獲得健康服務並被安置。緊急聲明將僅適用於田德隆警區範圍。此外，聲明還將允許快速招聘200名行為健康臨床醫生，以填補當前的空缺。

市公衛局長考法克斯（Grant Colfax）說，緊急聲明使在治理田德隆地區問題時不受繁文縟節的限制影響，從而立即獲得需要資源，而不需要等幾個月。舊金山度過疫情危機，也是得益於緊急狀態聲明。使我們能夠快速租賃酒店、僱用所需要的員工、建立測試和疫苗站點。他說，過量死亡是田德隆區的公共衛生危機，需要採取緊急應對措施，緊急狀態也為衛生部提供機會，可以更多的擴展服務，並將更多人與資源、護理、治療結合起來。