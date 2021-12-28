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Omicron進逼 感染人數激增 專家：加強針刻不容緩

記者李怡 / 舊金山報導
舊金山衛生官員表示，預計假期聚會將進一步加速Omicron的快速傳播。（記者李怡／攝影）
舊金山衛生官員表示，預計假期聚會將進一步加速Omicron的快速傳播。（記者李怡／攝影）

舊金山市府衛生官員預測，在未來幾天和幾周內，感染Omicron病例數將出現急速攀升，可能遠遠超過Delta的激增情形，也可能比去年冬天還糟。病例的激增，可能只在幾周內。

市府官員表示，正在準備迎接對COVID檢測和治療需求的新一波激增潮。儘管預計會有更多人感染，包括接種了疫苗和加強針疫苗的人，但預計感染症狀大多是輕微的，當地醫院的壓力也應該不會像一年前那麼大。

從美國發現第一例Omicron病例後，這種高傳染性的變異病毒病例在全國範圍內很快就占了主導地位。在聖誕節前幾天，舊金山的病例數迅速翻了一番。舊金山衛生官員表示，預計假期聚會後進一步加速Omicron的快速傳播。

越來越多的證據表明，與Delta或其他冠狀病毒變體相比，Omicron引起的症狀並不嚴重，這可能是因為疫苗接種或先前感染者生成的抗體發揮了作用。南非和英國的研究報告都稱，與Delta相比，Omicron的住院率降低了40%到70%。

在舊金山疫苗接種率高的社區，超過80%的居民接種了疫苗。但衛生官員一再警告說，即使感染的比例小得多，病例的大量增加仍可能導致醫療保健系統不堪重負。疫情指揮中心專家吳毅說道，接種加強針疫苗仍是至關重要的。數據表明，疫苗保護在第二劑接種後的六個月內降至5%，但在接種加強劑後會回升至約50%。

根據彼得森開發的數據模型顯示，在舊金山，如果在接下來的幾周內，沒有加快加強針疫苗的接種速度，即使是Omicron引起的症狀不嚴重，COVID住院人數，也可能接近甚至超過去年冬天的高峰。如果在未來幾周內加強針的注射量增加一倍，住院人數可能不到去年冬天的一半。今年聖誕節前夕，舊金山有37人因新冠肺炎住院。去年冬天，舊金山市的住院人數達到了大流行的最高點，1月12日有259名感染者住院。

疫苗 舊金山 Omicron

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