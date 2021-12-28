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灣區爆大離職潮 原因沒那麼簡單

編譯組／灣區27日電
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)
個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。(美聯社)

許多人稱之為「大辭職潮」(The Great Resignation)的例子並不難找，尤其在灣區。今年10月份，有420萬美國人辭掉工作，比9月份創下的440萬歷史新高減少2.8%。離職都不只有單一原因，包括筋疲力竭、缺乏托兒照顧、希望獲得更多工作靈活性等，都影響民眾作出決定。

吳辛蒂(Cindy Ngo，譯音)自2014年以來擔任護士，疫情讓她耗盡力氣，終於今年4月辭職。她害怕把病毒帶回家，即便她不在舊金山總醫院新冠樓層工作，但醫護人手不足，工作超時；並且感到與親友隔絕。今年1月她搬到屋崙，開始了創意設計工作，「許多人辭職是因為不想回到辦公室，希望對自己生活有更多控制。尤其是護士，選擇辭職是覺得承受了太多壓力，無法提供足夠護理質量。」

儘管疫情聽來可能並非開展新業務的好時機，但根據美國人口普查局的數據，2020年新創建超過430萬家企業，比2019年增加近100萬家，創下歷史新高。

舊金山居民Michelle Mak也是一例。她休完產假遇上疫情，原準備回去當電商品牌經理，但擔心病毒不確定性與托嬰問題。在醫院時，看到護士在白板上餵食與換尿布情形，於是嘗試創造更簡單易於使用的白板產品。儘管轉職對她來說，是將個人生活置於職涯之上，但銷售額增長，也開始設計下個產品，讓她感到生活充實快樂，第一次覺得生活獲得成功與平衡。

個人財務公司「Credit Karma」研究發現，半數美國勞工表示，疫情促使他們重新評估自己的工作或職業。Rohan Kadam原任職摩根大通，2011年以來一直在金融業，疫情前經常每周工作70小時。他於2020年底辭職，開始部落格業務，大部分收入來自結盟行銷與網路廣告，「疫情對我來說是因禍得福。疫情前幾乎沒機會投入感興趣的事情，現在還有寶貴時間可與妻子一同旅行。」

然而，並非所有轉職都是創辦公司那樣劇烈改變。麥克葛瑞(Jackie McGraw)今年4月辭去舊金山非營利內部溝通工作，和伴侶花了三個月時間在美國不同地方生活，現回到舊金山，任職一家在舊金山、鹽湖城與紐約市設有辦事處的創意傳播機構，遠程工作。

Credit Karma研究發現，41%受訪者考慮在未來六個月內離職。Joblist的10月份調查發現，58.3%受訪者在過去六個月內離職或計畫於未來六個月離職。吳辛蒂認為，疫情讓很多人看到自己真正的價值，以及最重要事物。

疫情 舊金山 人口普查

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