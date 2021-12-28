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矽谷國王大道開發成景觀美化大道 沿途居民反對

編譯組／灣區27日電
聖他克拉拉縣議員史密提恩表示，三項因素阻礙了El Camino Real理性發展：走廊沿線的大量住宅業主聲音、城市多樣性、以及這條路被設計為州際公路。(圖取自Grand Boulevard Initiative計畫官網)
聖他克拉拉縣議員史密提恩表示，三項因素阻礙了El Camino Real理性發展：走廊沿線的大量住宅業主聲音、城市多樣性、以及這條路被設計為州際公路。(圖取自Grand Boulevard Initiative計畫官網)

矽谷主要大道El Camino Real（或譯為國王大道）被認為是加州最古老的高速公路，歷史可追溯至1769年，沿路兩側擁有商店、加油站、購物中心、快餐店等，也有公寓樓宇。原本願景，是將其成為矽谷宏偉大道，一條從德利市到聖荷西的43英里長的景觀美化大道，城市無縫接軌，還有寬闊人行道、公園、歷史建築、商店與住宅。但是，南灣與半島居民2006年首次召集討論之後，工作卻被擱置。

15年過去了，並無大變化。負責監督大道開發計畫(Grand Boulevard Initiative)的「矽谷聯合創投協會」(Joint Venture Silicon Valley)執行長漢庫克(Russell Hancock)感到沮喪。他認為，El Camino Real融合商業與建築，但不同的高度與建築經常發生牴觸。

他指出，並非El Camino Real南北走廊沿線的所有城市都認同宏偉林蔭大道的願景，或簽署任何正式協議來協調規畫。包括南舊金山、聖馬刁、紅木城與山景城在內的部分人士提出自己的願景，欲參與並協助指導El Camino Real重建。但有些人置之不理，有些則在民眾強烈抗議後放棄。

每當城市論及提高建築高度時，此為困擾灣區大部分地區發展的敏感問題，經常遇到El Camino Real附近社區居民強烈反對。由於這條路是州際公路，也代表著城市無法在不經過加州交通局的情況下，決定對其進行改變。

聖他克拉拉市是最近一個在嘗試施行El Camino Real具體計畫時遇到障礙的城市。儘管獲得來自大都會交通委員會91萬元經費，市議會10月份選擇不批准計畫。

部分議員與許多居民認為，提議內容中的六層商用大樓與四層樓住宅區太高。明年將重新制定計畫修改內容，此舉可能耗資100萬元。市議會表示，偏向住宅為兩層樓、商用樓為四層樓。但於未來20-30年內，較低高度將導致近4000個住房單位與70萬平方英尺的商用空間損失。

非營利組織「Silicon Valley at Home」政策主任瑞德(Mathew Reed)表示，El Camino Real是可建造更多住房之地，方便前往加州火車站並最終抵達BART站。開發易於遭到附近民眾反對，人們不想建造六層樓建築，但這不應導致聖他克拉拉市放棄開發計畫。

數十年來代表半島中部地區的聖他克拉拉縣議員史密提恩(Joe Simitian)表示，三項因素阻礙了El Camino Real理性發展：走廊沿線的大量住宅業主聲音、城市多樣性、以及這條路被設計為州際公路。

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