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被公司要求外出送餐 DoorDash工程師憤怒

編譯組／舊金山27日電
舊金山送餐服務公司DoorDash要求所有員工明年起每個月必須送餐一次，引起部分員工不滿。圖為DoorDash執行長徐迅。（Getty Images）
舊金山送餐服務公司DoorDash要求所有員工明年起每個月必須送餐一次，引起部分員工不滿。圖為DoorDash執行長徐迅。（Getty Images）

舊金山送餐服務公司DoorDash重新推出「WeDash」計畫，要求所有員工，包括執行長在內，每個月必須提供一次送餐服務或其他顧客服務。

DoorDash 23日宣布，從明年起，所有DoorDash員工，包括軟體工程師和執行長徐迅（Tony Xu），每個月都必須提供一次送餐或客服服務，但部分員工並不情願。

DoorDash是美國最大的送餐服務平台，市場占有率為56%，便利商店送貨服務的市場占有率更高達60%。數據顯示，截至2020年12月31日，使用DoorDash的商家已有約有45萬家，顧客約有2000萬人，送貨次數已達100萬次。

DoorDash 23日通知員工，「WeDash」計畫將從明年1月起恢復。DoorDash稱，他們從公司成立一開始就有這項計畫，並於2018年與一項慈善計畫合作改善飢餓和食物浪費的問題，後來因為爆發新冠疫情而暫停。

DoorDash發言人表示，如果員工無法送貨，更新後的「WeDash」計畫還提供了其他的選擇。除了可以擔任「WeSupport」客服代表之外，員工也可提供「WeMerchant」服務，可以更了解公司在支援商家這方面的業務。

DoorDash這項要求讓企業員工匿名留言板Blind湧入1500多則留言，包括髒話和諸如「錄取通知書上沒有這項工作要求」等內容。

有人評論，這是讓工程師觀察他們的工作如何影響顧客和商家的好方法，同時也可讓低薪的送貨員得到一點慰藉。也有人表示，他們的雇主同樣會要求白領員工偶爾從事時薪工的工作。

由於Blind要求用戶使用公司電郵登入，Blind表示，他們可以證實，第一則留言是由DoorDash的員工所發出。

不過，DoorDash發言人表示，Blind上的怨言並不能代表所有員工的心情，公司之所以重啟這項計畫，是希望員工能了解並協助解決公司的問題。

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