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欣欣教育基金會年會 庫比蒂諾市長蒲仲辰頒「欣欣日」

記者李榮／庫比蒂諾報導
欣欣教育基金會舉辦年會，慶祝過去一年幫助偏鄉教育的成就。（欣欣教育基金會提供）
欣欣教育基金會舉辦年會，慶祝過去一年幫助偏鄉教育的成就。（欣欣教育基金會提供）

欣欣教育基金會2021年會日前在庫比蒂諾舉行，今年主題為「欣空浩瀚，啟智育人——點亮鄉村孩子的夢想」。當天由欣欣教育基金會理事長丁永慶致歡迎辭，並邀請庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）出席並頒「欣欣日」。中國駐舊金山總領事館總領事王東華也視頻致意，並頒賀狀。基金會會長楊一青，理事吳祖娓、李競芬、李英敏、張蘊禮及於海燕等人，也都到場參加，並細數欣欣在過去24年致力於促進中國農村地區教育事業發展的努力。

年會現場播放視頻「放不下的欣欣夢」，展示欣欣在過去這一年四個計畫的成果，包括美麗學校計畫、育人教育計畫、啟智閱讀計畫及康樂成長計畫等。會長楊一青發表會務報告表示，在2021年基金會共進行18類項目，共有400個項目已落地，並具體實施到各個學校，幫助12萬人次學生及3400人次老師。

學生活動部李衛向大家分享在組織學生活動過程中，一些令人感動及難忘的情況，包括在美術園項目執行中，一位來自「欣欣116」遼寧欣欣學校的美術老師劉海明。劉海明老師對教育事業有著深沉的熱愛和責任感，積極參加美術園項目的每一期活動，並將在欣欣認真精進課程內容，及創作技巧等，「每次看到他分享的學生們集體創作的圖片，都能感受到學生們被激發起的創作熱情和踴躍態度。」

李衛也分享Google年輕志願者們的故事，這批志願者今年以團隊的名義在江西捐贈了一所學校，在選校過程中也做了大量且細緻的評估工作。另外，基金會學生活動部從去年開始就聯合Google志願者組織欣欣學校的編程活動，項目開始時嘗試新的Microbit智能板編程課，對內容做了可行性評估和調研，最後推出五節教師培訓課，「他們從上課內容，到教學材料、電教設施，都做了大量的細緻深入的了解和調研，爭取做到因材施教，因地制宜。22所學校是不同的學校條件，不同的學生基礎，而每個學校也都有不同課程內容和活動方式。」

基金會財務長王朝鴻也宣布，當天捐款數額約為25萬元，籌款將繼續用在教育。另外，會中也舉辦頒獎環節，2021年度共評選出63位欣欣中美義工獲獎，其中包括39位美國義工及24位中國義工，其中包括年度新義工獲獎17位、優秀義工獎（銅牌）20位、優秀義工獎（銀牌）15位、優秀義工獎（金牌）6位、傑出貢獻獎5位，及資深義工獎12位。

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