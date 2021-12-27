屋崙華埠林肯公園 籌翻新資金

林肯廣場公園之友共同創始人Tiffany說，翻新林肯公園，資金缺口還有750萬。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠 林肯廣場公園之友（Friends of Lincoln Square Park）共同創始人Tiffany Eng表示，林肯廣場公園和娛樂中心需要翻新，預計資金2000萬以上，目前屋崙市府已同意撥款450萬，加上州府撥款的800萬，總共1250萬。林肯廣場公園之友希望至少籌資750萬，啟動翻新計畫。

最熱絡公園 空間供不應求

自從19世紀60年代末成為公園以來，林肯廣場公園一直是華埠社區的中心。公園內現有的娛樂休閒中心為所有年齡段的人舉辦娛樂活動，包括課後和夏令營，老年項目和家庭活動，社區文化節目等。林肯廣場也是屋崙最繁忙的公園，每周七天，每天都有超過1500名遊客。

Tiffany說，公園內的休閒中心空間供不應求，室內籃球場、排球場、乒乓球桌、太極訓練地等利用同一空間。某個團體使用時，另一個團體只能等候。中心每周的日程安排非常緊湊，需求量很大。

林肯廣場公園之友的介紹說，市民常在女廁前排著長隊，中心還有很多需要解決的管道、電氣和結構問題。由於目前市中心有數千套新公寓正在建設中，超過5000名新居民很快將搬到離公園半哩的地方。當更多的個人和家庭遷入華埠周邊社區時，公園和休閒中心將面臨更大的壓力。根據空間規畫分析，屋崙需要一個現代化的華埠中心，至少要比現在的休閒中心大一倍，才能容納如此多的休閒項目。

林肯公園之友一直在籌款建設性的休閒中心，翻新公園。目前籌集的1250萬資金中，850萬來自州撥款，400萬為市府資助。

擬2023年動工 2025年完成

林肯廣場公園是屋崙最繁忙的公園，其休閒中心常常供不應求。林肯廣場公園之友希望籌資翻新。（記者劉先進／攝影）

屋崙市府12月中旬的消息說，加州 州立公園的全州公園發展和社區振興撥款計畫（Statewide Park Development and Community Revitalization Grant Program），為屋崙撥款1820萬改善公園設施。而林肯廣場公園和娛樂中心的翻新工程拿到的州資助為850萬。將打造全新的社區娛樂休閒中心，以及若干戶外教室、羽毛球場、兩個天井／花園區；改善整個公園的景觀和照明，並翻新現有的三個籃球場。

Tiffany 表示，全州有468個公園希望申請加州撥款計畫，成功的只有60多個。其中約50個是希望建造新公園，能申請翻新資金成功的，少之又少。林肯公園能脫穎而出，是因項目競爭力強，也比較幸運。此前屋崙批准了資本改進計畫，對級別較高、社區需求比較緊迫的項目優先撥款，而林肯公園在市內使用最多，所以獲得400萬撥款。

Tiffany說，根據市府的預計，如果一切順利，林肯公園的翻新計畫，將在2023年開始，2025年完工。目前，翻新計畫已由建築師完成概念設計階段。接下來，建築師將完成實際的建築圖紙。林肯廣場公園之友也將與屋崙社區合作，繼續籌集資金，希望盡快啟動工程。熱心市民也可到林肯之友網站捐款，網址是https://www.friendsoflincolnsquarepark.org/?locale=zh。