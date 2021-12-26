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師大北美基金會成立 明年迎百年校慶

記者李榮／灣區報導
台灣師範大學北美基金會成立，明年將共同迎接母校百年校慶。（記者李榮／翻攝）
台灣師範大學北美基金會成立，明年將共同迎接母校百年校慶。（記者李榮／翻攝）

國立台灣師範大學北美基金會本月正式啟動，並舉辦開幕大會，包括母校台師大校長吳正己與多位師長，以及12個北美校友會代表及校友們一同出席雲端會議。

台師大北美基金會指出，台師大北美基金會是於2019年8月由聖地牙哥校友會的陳秋山博士等5位校友開始規畫籌設，2020年4月獲准設立，也是通過美國國稅局認證的 501(C)(3) 非營利機構。

董事長林金滄表示，北美基金會成立初衷是為回饋母校，希望能延續台師大世代傳承的精神，並且凝聚各方力量，協助台師大推動國際學術與師資交流活動，建立產學合作、發展跨域整合、加速數位轉型，使台師大成為亞洲頂尖國際卓越之大學，希望開創嶄新的教育新局。

校長吳正己致詞時，感謝多位北美校友的奔走與付出，促成基金會順利上軌道，並肯定校友在各行各業的傑出表現，成就今日的台師大。他並提到，台師大自2018起，連續四年評比為國內文法商類大學榜首，尤其在教育和語言學科在「QS全球學科」排名頂尖。

此外，基金會也表示，今年東京奧運台師大代表隊為國家奪下1銀2銅佳績，9月更獲選為教育部雙語大學計畫重點培育學校。吳正己也預告，2022年將迎接母校百年校慶，校友中心規畫全球校友回娘家系列活動，邀請學長結伴回來，一同歡慶。

基金會表示，目前台師大北美基金會網站正式上線，校友與校友之友可從網站知道基金會和12個北美校友會的信息。校友也可以透過線上捐助，支持台師大各項校務計畫，包括百年校慶校務基金、學生獎助學金等。可瀏覽北美基金會網站:https://ntnuhf.org/或聯絡北美基金會電子信箱：[email protected]

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