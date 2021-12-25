陰雨連綿 屋崙老人公寓漏水更嚴重 天花板半夜掉落

屋崙華埠的Hotel Oakland老人公寓中，多位租戶反映漏水嚴重。（記者劉先進／攝影）

灣區陰雨連綿，屋崙華埠 Hotel Oakland老人公寓漏水問題更加嚴重。有老人24日表示，連日暴雨 ，家中漏水，一塊天花板24日凌晨2時掉下來。老人連續兩晚通宵未眠，不斷處理積水。算上24日和21日的爆料，本報記者統計，至少有11家老人家中漏水，包括2家天花板掉下來。

Hotel Oakland大樓經理已承諾，幫助部分老人搬遷到酒店居住。因為維修外牆需市府許可證，但市府一直未發放。再加上高空作業危險困難，所以維修頗費時日。警局知情人士向本報透露，警方24日又到公寓調查處理，先完成調查報告，再決定轉交給市政部門處理。

窗戶和牆壁滲水，有老人用毛巾鋪設吸水。（譚春明供圖）

★黴菌肆虐 1戶暫時搬走

位於13街270號的Hotel Oakland老人公寓，多數為華裔老人租住。本報曾報導，該公寓長期漏水，有的老人家中備了四個塑料桶接水，並準備十幾條毛巾吸水。有的公寓黴菌肆虐，氣味難聞，老人在雨季時要戴上N95防毒口罩，睡覺時蒙著頭，避免呼吸到發霉空氣。

窗戶和牆壁滲水，有老人用毛巾鋪設吸水。（譚春明供圖）

21日，本報記者陪同屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）和屋崙警員、台山同鄉會華埠社安隊走訪時，發現五漏水和黴菌問題嚴重。24日，接到群眾投訴後，社安隊隊長譚春明再次陪同屋崙警員走訪，發現連日陰雨，出現漏水問題的租戶增多。當天，又得知六戶有漏水問題，兩戶長者房間的天花板從空中掉下來。兩天時間，總計發現有11戶漏水，其中兩戶天花板掉下來。

此前，公寓管理經理曾承諾，將幫助漏水問題嚴重的老人搬到其他房間或附近酒店。截至24日，只有一戶老人暫時搬走。

連日陰雨，老人租戶的天花板掉下來，漏出一個大洞。（譚春明供圖）

★凌晨嚇醒 險被天花板砸

家住五樓的雷先生說，連日下雨，天花板在24日凌晨2點忽然掉下來，把他嚇醒，好在沒有砸到人。但雨水從天花板破損的地方漏下來，將靠牆的衣櫃和裡面的衣服打濕。他只能半夜起來移動衣櫃，並用一個塑料盆接水。因為盆太淺，水很快滿了，他又將多餘的水倒掉。在天花板跌落前，已開始漏水。他連續兩個晚上，徹夜未眠，不斷清理積水。

21日下午，本報記者曾探訪家住六樓的蔡婆婆。當時她說，只有窗戶少量溢水。但到24日下午，漏水變本加厲。她在窗台上鋪滿毛巾吸水，又用透明的塑料布封住窗戶，防水流出。

七樓老人租戶則表示，此前下雨，雨水從天花板的縫隙中流出來。老人本來靠牆有一個床鋪，只能在上面鋪幾層報紙，暫時抵禦雨水。

漏水嚴重，有老人用盆接水。（譚春明供圖）

警局知情人士對本報表示，已和Hotel Oakland大樓的業主、物業經理溝通，對方的說法，和21日回答莊錦鎮及本報記者詢問時的答案類似。即大樓漏水問題源頭可能在外牆，需要請專業工程師高空作業，維修困難。更關鍵的是，外牆修理，需要許可證，市府遲遲未能批准，所以維修難以快速推進。

屋崙警局會盡快完成調查報告，將轉交給市府後再決定如何處理。