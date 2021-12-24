暴風雨接力來 灣區各地淹水、坍方

中半島密爾布瑞這處淹水地區，發生兩人被淹死在汽車中的慘劇。（電視新聞截圖）

灣區 本周一連串暴風雨讓各地出現淹水和坍方等災情，中半島密爾布瑞（Millbrae）更發生兩人被淹死在汽車中的慘劇，當局不得不發出危險駕駛狀況和洪水警報。

針對密爾布瑞兩人淹死的事件，聖馬刁縣警局提醒民眾要隔外小心，行經淹水路段時，如果不確定深度，不要冒著生命危險試圖穿越。

暴風雨也讓塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）被大雪淹沒，能見度降低，交通堵塞，可能出現白化現象（white-out conditions）讓方向不明，氣象局因此一再警告民眾本周末不要上山。

國家氣象局預測，灣區包括南灣、東灣和內陸地區本周平均降雨量約1到3吋。聖他克魯茲山脈和北灣山區可獲5到6吋，北灣谷區約2到3.5吋。

截至23日下午1時25分，灣區各地48小時降雨量分別為：史考特溪（Scott Creek）4.41吋，狄亞布洛山（Mount Diablo）4.17吋，肯特菲爾（Kentfield）3.34吋，田默派斯山（Mount Tamalpais）的密爾谷（Mill Valley）3.27吋，舊金山國際機場 2.87吋，屋崙 國際機場2.41吋，紅木城1.48吋，聖荷西國際機場0.43吋。

在災害方面，加州森林防火廳（Cal Fire）表示，聖馬刁縣艾爾格拉納達區（El Granada）23日淹水及膝，屋崙13號公路因為有大樹倒塌在路面上造成北向車道全面關閉，屋崙山區Westover Drive也發生土石流。

灣區風雨23日開始減弱，但下一個低氣壓系統會在24日晚上抵達，將持續到25日下午，26日風雨會再現。這次將持續到30日。氣象局預測，灣區24日可能降雨1吋，下周二到周三可能降雨0.5吋。

氣象局預測，塞拉內華達山脈本周到周末的降雪量至少會有4到5呎，海拔8000呎以上山區降雪可能高達9呎，唐納山口（Donner Pass）、卡倫山口（Caron Pass）和史諾拉山口（Sonora Pass）約6.5到8.5呎。太浩湖山區25日晚上可能出現時速40哩到50哩的強風，加上大雪，能見度會降得很低。