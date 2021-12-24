疫情激發 灣區新創送餐服務公司興起

灣區新創送餐服務公司興起。Joseph Lai重新改造「Bento Club」為「Bentocart」，提供餐點計畫。(圖取自Bentocart官方臉書)

疫情 激發新一波送餐服務公司，將舊金山 餐館與留守家中的食客相連結。灣區 重新開放期間，一些新創公司也加入競爭行列，為忙碌灣區餐點配送服務的未來籌畫複雜前景。

新創送餐服務與DoorDash、Grubhub按需送餐應用程式不同，後者是直接自餐廳送餐熱食到消費者手中。新創服務則出售冷食，客戶可提前一天或更久之前購買，直接送到家或送到小城鎮取貨中心。

餐館老闆表示喜歡與新創送餐服務業者合作，因為他們比第三方應用程式收取較低佣金、通常約為10-15%，預定模式允許後端作業更具靈活性。目前使用一家名為「Bentocart」新服務的「Raavi North Indian」老闆Dilip Thapa表示，餐館賺取利潤、新創送餐業者賺取佣金。

即使餐廳重啟，外送與外賣已成為餐飲業常態。顧問公司德勤(Deloitte)最新全國報告「餐館未來：願景演變」，有近三分之二消費者不計畫於未來六個月內，回到疫情前到餐廳用餐的習慣。61%消費者每周至少訂購一次外賣或外送，比疫情前18%高出許多。

Joseph Lai於2019年建立外送服務公司「Bento Club」，專注將舊金山最好的亞洲餐館熱食、帶給市中心上班族，但隨著2020年3月居家避疫，生意榮景不再。當一名客戶一次購買200元食物時，他萌生重大業務改造的想法。客戶告訴他，厭倦每天點購外食，真正想要可一次自多家餐館點菜，可儲備一周冰箱餐點。

上個月，Joseph Lai重新改造「Bento Club」為「Bentocart」，提供餐點計畫，包括「嶺南小館」(R&G Lounge)、Daeho Kalbijjim & Beef Soup、Italian Homemade Co.等熱門餐館的即食午餐。

與約50家餐廳合作，開發個人化餐點，顧及在家上班群眾。Bentocart目前已有約1000名固定客戶，向北可送餐至聖拉菲(San Rafael)、南下可送至聖荷西與東灣大部分地區。

「Tycoon Thai」餐廳Ashley Phiwjan表示，與Bentocart合作愉快，透過預定，可在較不忙時準備預備餐點，將其冷藏再送至Bentocart倉儲，類似外燴。「Raavi North Indian」餐廳指出，透過第三方配送，可避免處理惱人顧客問題。

Joseph Lai表示，多樣化對顧客至關重要，需要維持大量餐館名單，有益於公司可持續經營。提供消費者足夠餐點選擇，以證明讓司機送到家中的費用合理。餐點計畫也持續進行中，提供顧客一周食物內容，滿足需求。