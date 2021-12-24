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灣區「媽媽教室」冬季班 線上免費

記者李榮／灣區報導
金山灣區媽媽教室自1995年成立，多年來在僑教中心舉辦講座，新一季度因為疫情的關係，決定繼續網路舉辦課程。（本報檔案照片）
金山灣區媽媽教室自1995年成立，多年來在僑教中心舉辦講座，新一季度因為疫情的關係，決定繼續網路舉辦課程。（本報檔案照片）

金山灣區「媽媽教室」公布2022年度冬季班課程預定表。媽媽教室創辦人高玉麗指出，成立於1995年的媽媽教室，多年來在僑教中心服務僑胞，是多元多功能的婦女成長團體，固定每兩周的周五，舉辦知性成長課程講座。過去近兩年來因為疫情的關係，先是暫停舉辦，之後改採Zoom線上課程上課，深受許多僑胞的喜愛。新一季度因為疫情的陰影依舊，以及變種病毒的因素，決定還是採網路舉辦，免費供大家參與。

1月7日，將由吳季芳、車愛玲，介紹「DIY多口味牛軋糖、南棗核桃糕、年糕！桃氣糕興送牛年，甜甜蜜蜜旺虎年」。1月21日舉辦防疫講座，由趙國華分享「Omicron超級變種病毒知多少？認識新Covid19-Mutant Ninja」。2月4日舉辦文藝獎座，陳慧絪主講「DIY精緻咖啡豆畫 ！尋覓芳香聞咖啡，紓壓提神幸福到。」（報名DIY者，材料費五元，依繳費先後順序限30名。亦歡迎自由上Zoom觀摩。）

2月18日醫健講座，莫偉明主講「應用中醫的五運六氣，預防和治療新冠和流感！」3月4日法律講座，林文靖介紹「您曾為尋求法律諮詢煩惱嗎?名律師隨您問。」3月18日舉辦生活講座，由丘雅鈺主講，講題為「太空旅行不是夢，探索太空黃金時代的機遇與挑戰。」

講座線上進行，Zoom Meeting ID：998-806-3500。Password：Modesto101。上課時間：當日上午10時至11時30分。行政費用：每年度每人20元（疫情期間免費，但歡迎贊助） 聯絡電話：(408)252–4955；(408)252–7070。

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