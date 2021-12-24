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庫市市議會通過SB9法案實施規則 市議員魏虹投反對票

記者王子涵／聖荷西報導
庫比蒂諾市議員魏虹（Hung Wei）投下反對票。（魏虹提供）
庫比蒂諾市議員魏虹（Hung Wei）投下反對票。（魏虹提供）

加州多市積極推行SB9法案，鼓勵建造更多住房時，庫比蒂諾市卻逆勢而行。庫市計畫禁止將地下室、複合式住房改造為公寓，並將新房的面積限制在2000平方呎。部分人士指出，這種作法有可能違反加州法律。

加州SB9法案將在新年1月1日生效。這項法案允許房主在同一筆物業土地上加建房屋，把獨棟屋轉換成複合式住房。透過允許在過去只有一個住房單位的土地上興建最多四個住房單位，專家估計，這項法案可為加州增加數十萬個新住房單位。

在過去的一個月裡，各城市都在制定具體的改造標準及規定來實施SB9法案。

庫比蒂諾官員曾表示，將會把SB9房屋改造的標準設定得盡可能嚴格。

支持建造更多住房的YIMBY組織（Yes In My Back Yard）助理律師索南菲爾德（Rafa Sonnenfeld）表示，他對市府所制定的規定感到驚訝。

庫市議會在周二晚上的投票中以四比一的結果通過了SB9法案具體實施規則。市議員魏虹（Hung Wei）投下反對票。

庫市市議會限制新建造的房屋面積需小於2000平方呎。「我不想人們因此將房子改造成一座豪宅，從而濫用這一法案。」副市長趙良方（Liang Chao）說。

「我認為庫比蒂諾在試圖削弱法律，儘管他們沒有向洛斯阿圖山那樣大膽。但是他們已經在朝那個方向努力了。」索南菲爾德說，「我認為當州政府出台這樣的規定時，我們的市政府需要更進一步執行。但我相信庫比蒂諾在未來也將改變主意，因為州政府會向他們施壓的。」

庫比蒂諾市府律師延森（Chris Jensen）表示，庫市只有少數社區會受到2000平方呎限制的影響。他表示，市民可以建造最多四個2000平方呎以內的住房單位，並可以同時容納至少十幾個住戶。

「庫比蒂諾為能夠實施SB9法案復出了很多努力，對於建造面積的誤解是令人遺憾的。」延森說。

SB9法案出爐僅6個月，庫市議員威利（Jon Robert Willey）和趙良方就已經表達出停止該法案的意願。「如果我們不加以限制，那麼庫市所有兩萬名業主都要把地產改造的申請提交到市府，即便他們沒有任何實際的需要。」

威利表示，由於地產改造後，房主可能會以更高的價格出售房屋，屆時庫市的房價會被進一步的抬高。

市議員威利擔心SB9法案進一步抬高庫市房價。（庫市市議會官網截圖）
市議員威利擔心SB9法案進一步抬高庫市房價。（庫市市議會官網截圖）

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