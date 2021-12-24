陪審團未有結論 荷姆斯案下周一恢復審理

等待荷姆斯（左）的將是11項欺詐重罪的指控，以及最高20年的刑期。(記者王子涵╱攝影)

就驗血科技公司Theranos創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes）被控詐欺 案，23日進入了第三天的陪審團討論。12名陪審團成員仍未荷姆斯是否有罪達成一致。討論將在下周一恢復。

陪審團聆聽了2013年荷姆斯與投資 人的一則電話。這則錄音是由其中一名投資人托爾伯特（John Tolbert ）偷錄的，對話發生在Theranos與全美連鎖藥店沃爾格林（Walgreens）展開合作的不久前。

荷姆斯說：「當我創辦公司時，我們知道需要很長時間打下基础，實現指尖取血的測試。因此我們圍繞與製藥公司和軍隊建立業務。在這種情況下，我們一方面可以加速臨床試驗，另一方面可以用於檢驗在極端情況下的運行情況。」

荷姆斯的措辭十分謹慎，她並未使用如「我們與軍隊已簽下可盈利的合同」等說法，而是十分模糊地表達，和軍隊的合作是「有可能的」以及「對於我們來說十分重要」。

檢察官 博斯迪克（John Bostic）表示，荷姆斯很喜歡講「半句真話」。「真要爭辯的話，她說的話是正確的，但是總會給聽眾留下誤解。」博斯迪克說。

等待荷姆斯的將是11項欺詐重罪的指控。如果罪名全部成立，她將面臨最高20年的刑期。