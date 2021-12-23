籌款活動起跑 「難民女兒」盛濤：我理解最邊緣化的人

屋崙第四區苗裔市議員盛濤競選屋崙市長，獲得華埠社區支持。（記者劉先進／攝影）

屋崙現任第四區苗裔市議員盛濤（前譯盛滔，Sheng Thao）21日在屋崙華埠 亞洲文化中心舉辦籌款活動。她說，希望投資於社區，滿足民眾的基本訴求，維護公園，解決住房和遊民危機，照顧民眾，確保每個人都感到安全。對於華埠最關心的治安和巡警入駐問題，盛濤表示，她希望招滿警方空缺的60個警員職位，派專職警員到華埠巡邏，增加人手維護治安，而非現行的讓警員加班的做法。

華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen），美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（Elaine Peng），屋崙東灣台山同鄉會主席馬作林，華埠社安隊多名隊員等近百人出席活動。

盛濤說，很多人問她，為何競選市長。她的回答是，市長的位置為市內最高，能告知所有城市僱員，應該承擔哪些優先選項，什麼是城市最重要的事情，無論是公園投資、警員分布，還是消防站安排等。

盛濤表示，「我之所以能成為未來最佳市長，是因為我就是你。我是難民的女兒，父母1979年來到美國，因為在自己國家受迫害。他們不懂任何英語，四歲時就幫助他們翻譯。雖然家庭貧困，但我依然能茁壯成長。市府制定政策時，會影響到最邊緣化的人。那些最需要資源的人，就像我和你。」

盛濤說，目前華埠內有警員巡邏。此前，他們曾撤走一段時間，因為市政廳頗多爭吵。市長薛麗比不相信步行巡警和商業走廊的警官。「你看到巡警在這兒，是因為我在預算 中找到了資金。當不法分子看到巡警，就不會犯罪。我們需要在商業走廊上巡邏，需要支持小企業。」

盛濤還特別澄清，她並未撤資警局，警局的預算相比前面兩財年，增加3800萬。區別是，和薛麗比要求增加的預算幅度不同（註：薛麗比希望增加5700萬，相差1900萬）。薛麗比提出的兩年預算草案中，希望開設六期警察 學院，市議會有充分的權利討論決定。隨後，市議會主席勵琪認為，應該兩年四期，每年兩期學院。最後，討論變成，第一年三期學院，第二年一期。討論中，從未涉及第五期警察學院。「我在開會當天說，一旦弄清楚財務等問題，會再次提出增加學院的問題。之前學院警員畢業率不到50%。後來我們和警長合作，創造規範，增加畢業率，現在好了很多。在今年9月，我就提出第五期學院，上周，市議會又通過了第六和第七期學院。」

盛濤說，增加警察學院，是為了填補空缺的60個警員。「有些人只想讓現任警員加班，這意味著街道上並沒有增加人手。讓同樣的警員做雙倍的工作，他們會疲憊，我不想讓累了的警員在街上巡邏。我希望有增加的專職警員，在華埠、市中心等商業區巡邏，保護民眾安全。」

彭一玲表示，支持盛濤競選市長。「目前的市府需要改革，改革需要有力量的官員。直到你看到盛濤，才知道她多麼強壯。她是個單身母親，獨自撫養子女，是市議會少數族裔議員，做的事很多。」