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加州州長紐森：明年2．1前 250萬醫護人員強制打補強針

編譯組／美聯社22日電
加州州長紐森22日宣布，醫護人員必須在明年2月1日前接種新冠疫苗補強針。圖為紐森22日在屋崙接受病毒檢測。（美聯社）
加州州長紐森22日宣布，醫護人員必須在明年2月1日前接種新冠疫苗補強針。圖為紐森22日在屋崙接受病毒檢測。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）22日正式宣布，加州約250萬名醫護人員必須在明年2月1日前接種新冠疫苗補強針，否則可能失去工作。

紐森21日下午宣布將制定防疫新規，22日在灣區屋崙一個疫苗接種站召開記者會說明補強針強制令的細節。

加州是美國繼新墨西哥州後第二個強制醫護人員接種補強針的州，而加州兩大高等教育系統，加大（University of California）和州大（California State University），也宣布學生和教職員必須在春季返校前接種補強針。

此外，加州規定公務員、公立學校教師和學生必須接種新冠疫苗，或每周必須接受病毒檢測。紐森22日表示，目前暫無計畫強制這些群體接種補強針，但會提供每個公校生最多兩個居家新冠檢測盒，同時，也將擴大州營運的6288個檢測中心的服務時間。

不過，紐森表示，補強針的規定有可能改變。他說：「如果我們所有的干預行動都奏效的話，就不必再考慮這項規定。」

紐森指出，加州目前確診率只有3.3%，是全美最低，一周人均新增病例率是第六低，每10萬人中只有13.6個確診病例。截至21日，加州有3589人因感染新冠住院，比12月1日多出12%，但遠低於去年冬季疫情最嚴重時的2萬2000人。

聯邦官員20日表示，Omicron已成為美國現在最多人感染的新冠病毒株，占新增病例的73%。加州官員估計，加州目前約一半的新增病例是Omicron引起的，但紐森認為，實際Omicron病例應該比這個數字高出許多，他會在23日公布最新數據。

加州公布21日新增病例超過1萬零900例，人口最多的洛杉磯縣22日新增病例超過6500例，是21日新增病例的兩倍多。洛杉磯縣官員預測，到年底，該縣單日新增病例應會超過2萬例。洛杉磯縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）表示，他們目前不考慮實施超過加州新規定之外的其他補強針規定。

此外，儘管加州醫院現在的新冠住院人數遠比去年同期低，但醫院人手短缺的問題嚴重。舊金山加大最近一項研究預測，加州護士荒的問題至少會持續到2026年。

紐森的補強針強制令可能造成更多醫護人員辭職，但加州醫院協會（California Hospital Association）22日表示，為了進一步保護醫護人員和住院病人，他們支持紐森的新規定。

加州醫院協會會長暨執行長柯伊爾（Carmela Coyle）說：「儘管我們對Omicron的了解還不足以確定它會對醫療服務需求造成什麼樣的影響，但我們知道，補強針可以提供額外的保護力，這對持續面對醫療人力短缺的加州而言很重要。」

加州 紐森 Omicron

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