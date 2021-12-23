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1年250遊民死亡 聖縣立臨時墓碑紀念

記者王子涵／聖荷西報導
聖縣議員李洲曉稱，遊民死亡是悲慘、不可接受的。（本報資料照片）
聖縣議員李洲曉稱，遊民死亡是悲慘、不可接受的。（本報資料照片）

聖他克拉拉縣市府中心的廣場外21日擺放著一排臨時墓碑，這是用來紀念自2020年底至今，死去的250名無家可歸的人。

年度紀念活動是從8年前開始的，活動的初衷是為了提醒人們有成千上萬的遊民無家可歸的殘酷現實。

今年，聖縣死亡的遊民人數達到了歷史新高，比2019年死亡161人的數據相比，增加了55%。遊民死亡人數連續兩年不斷上升令人不安。

「我很受打擊。」賽普曼（Lynn Saipman）表示。賽普曼住在一處空閒停車場的帳篷中，「死去的人有孩子、母親、姊妹、兄弟。」

賽普曼表示，有限的社區服務是無法阻止人們死去的。為了抵禦寒冷，賽普曼曾將報紙塞進衣服中以度過漫長的冬 夜。

老年群體以及有色人種占死亡者的一半以上，並且有三名嬰兒也失去了生命。紀念活動組織者卡特萊特（Shaunn Cartwright）表示，在新冠疫情大流行的背景下，市府在今年意外地決定重啟遊民營地掃蕩活動，這只會把更多人推向絕境。

卡特萊特說：「掃蕩行動是一場謀殺。」

當地立法者嘗試用購買、改造汽車旅館和酒店房間的做法，為遊民群體提供更多的臨時性住房，該計畫稱作「家居鑰匙」計畫（Homekey）。聖荷西9月公布了一個雄心勃勃的目標，即到明年減少20%的遊民人口，而聖縣則準備在2025年徹底消除遊民群體。」然而民眾並未對此計畫抱有任何信心。

「我花了30年為遊民群體奮鬥，」牧師威格斯（Scott Wagers）在紀念會上說。「我在這裡的第一年只有33人死亡，而今年增長到250人。市長總是告訴我們有一個計畫—5年計畫、10年計畫、20年計畫。我是這些計畫的一部分，我相信你們中的一些人也是。但情況到現在依舊是那麼糟糕。」威格斯說。

聖縣議員李洲曉（Otto Lee）說，顯然該地區有很多工作要做，該縣正努力建造更多的臨時住房。

「聖縣、矽谷是全美最富有的地區之，然而人們卻死在大街上，發生這樣悲慘的事，是不可以接受的。」李洲曉說。

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