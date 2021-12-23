我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

康鶴耆英中心 12.29舉辦和平音樂聯歡會

記者李榮／灣區報導
灣區康鶴耆英中心將舉辦和平音樂聯歡會，聯絡長者感情。（記者李榮／翻攝）
灣區康鶴耆英中心將舉辦和平音樂聯歡會，聯絡長者感情。（記者李榮／翻攝）

2007年7月成立的非營利組織康鶴耆英中心，宗旨是透過對中華文化以及美國多元社會互相接觸，促進參與人士了解雙方文化、提升社區耆齡人士身心健康與社會意識及生活品質，並且透過藝術、文化、健身、教育與社交活動，培養情誼。自疫情開始，為了防疫安全起見，康鶴開啟Zoom授課方式，直到今年10月初才重新開始實體上課，同時也繼續保留線上課程以配合居家學習的會員。

康鶴耆英中心目前康鶴每周一、周二固定教學，提供的課程包括：舞蹈研習、卡拉OK、音樂教室、書法、摺紙、瑜伽、讀書會、太極拳、韻律操、排舞、合唱團、拍打功、插花、美食班、時事講座、國畫班、戲劇班、素描課、攝影會、電影會、健行會等。每個月的第一個周三舉辦慶生會及中美節日聚餐慶祝活動。中心指出，年齡在50歲以上社區耆齡人士，不分種族背景都歡迎參與康鶴舉辦的課程與活動。

康鶴耆英中心表示，今年雖然還是疫情，但是康鶴依然有許多活動，像是5月28日至「La Casathe Rt Via Transitional Care Center」作社區服務，6月23日為耆英舉辦野餐郊遊健行活動，10月4日舉辦開學典禮。

中心表示，由於久困疫情的長者迫不急待的想要聚會聯誼，將於12月29日中午12時舉辦和平音樂聯歡會，當天提供豐盛自助午餐及精彩的餘興節目。表演節目包括舞蹈研習班表演山地舞「娜奴娃情歌」及新疆舞「掀起妳的蓋頭來」，合唱團演唱世界名曲「Amazing Grace」及「世界真細小」，Ukulele班彈唱「Rhythm of the Rain」與「Sing」，卡拉OK班載歌載舞「船歌」及「玫瑰玫瑰我愛妳」。

灣區知名的社區人士儀容、陳宗義當日都將勁歌熱舞助陣，節目的最高潮將是卡拉OK班與觀眾的大合唱「明天會更好」。希望大家在聆聽音樂會之後會感覺愉悅、放鬆，壓力和焦慮都會相應得到緩解。有意參加活動者可洽Judy 925-783-6691，Julie 510-386-4991。

疫情 健身 灣區

上一則

加州眾議會新選區確定 羅達倫、波曼同選區

下一則

一家新Costco的誕生？

延伸閱讀

52例確診...西安午夜起「封城」 每戶2天1人外出採購

52例確診...西安午夜起「封城」 每戶2天1人外出採購
言論收緊+連年虧損 軍事迷聖地「鐵血社區」將熄燈

言論收緊+連年虧損 軍事迷聖地「鐵血社區」將熄燈
社區領袖抗議奏效 金山華埠選區「一分為二」提案撤銷

社區領袖抗議奏效 金山華埠選區「一分為二」提案撤銷
CVS舊金山6分店 明年1月7日至22日陸續關閉

CVS舊金山6分店 明年1月7日至22日陸續關閉
罷免教委選舉明年2月15日投票 亞裔志願者助選民登記

罷免教委選舉明年2月15日投票 亞裔志願者助選民登記

熱門新聞

南聖荷西梅西百貨晚間傳出偷竊集團事件。警調人員迅速趕到現場制止。(Google地圖)

8男群竊南聖荷西梅西百貨 店員抵抗雙方爭鬥

2021-12-19 18:32
加州處於缺水乾旱狀態，供水短缺問題嚴重。預期元月將推出限制戶外用水政策。(美聯社)

加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

2021-12-20 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44
本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。（取自推特）

大氣河來襲 加州積雪量從19%激增83%

2021-12-16 23:55
全美第一昂貴郵遞區號在灣區阿瑟頓，環境優美宜人。圖為阿瑟頓市內一處公園。(圖取自阿瑟頓城鎮官網)

矽谷灣區房價最高3郵區 阿瑟頓最便宜也要985萬

2021-12-20 19:34
北加州漢堡德縣發生芮氏6.2地震，超市商品掉滿地，一片狼藉。（取自推特）

北加規模6.2地震 隆隆聲持續20秒

2021-12-21 02:18

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗