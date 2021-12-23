康鶴耆英中心 12.29舉辦和平音樂聯歡會

灣區康鶴耆英中心將舉辦和平音樂聯歡會，聯絡長者感情。（記者李榮／翻攝）

2007年7月成立的非營利組織康鶴耆英中心，宗旨是透過對中華文化以及美國多元社會互相接觸，促進參與人士了解雙方文化、提升社區耆齡人士身心健康與社會意識及生活品質，並且透過藝術、文化、健身 、教育與社交活動，培養情誼。自疫情 開始，為了防疫安全起見，康鶴開啟Zoom授課方式，直到今年10月初才重新開始實體上課，同時也繼續保留線上課程以配合居家學習的會員。

康鶴耆英中心目前康鶴每周一、周二固定教學，提供的課程包括：舞蹈研習、卡拉OK、音樂教室、書法、摺紙、瑜伽、讀書會、太極拳、韻律操、排舞、合唱團、拍打功、插花、美食班、時事講座、國畫班、戲劇班、素描課、攝影會、電影會、健行會等。每個月的第一個周三舉辦慶生會及中美節日聚餐慶祝活動。中心指出，年齡在50歲以上社區耆齡人士，不分種族背景都歡迎參與康鶴舉辦的課程與活動。

康鶴耆英中心表示，今年雖然還是疫情，但是康鶴依然有許多活動，像是5月28日至「La Casathe Rt Via Transitional Care Center」作社區服務，6月23日為耆英舉辦野餐郊遊健行活動，10月4日舉辦開學典禮。

中心表示，由於久困疫情的長者迫不急待的想要聚會聯誼，將於12月29日中午12時舉辦和平音樂聯歡會，當天提供豐盛自助午餐及精彩的餘興節目。表演節目包括舞蹈研習班表演山地舞「娜奴娃情歌」及新疆舞「掀起妳的蓋頭來」，合唱團演唱世界名曲「Amazing Grace」及「世界真細小」，Ukulele班彈唱「Rhythm of the Rain」與「Sing」，卡拉OK班載歌載舞「船歌」及「玫瑰玫瑰我愛妳」。

灣區 知名的社區人士儀容、陳宗義當日都將勁歌熱舞助陣，節目的最高潮將是卡拉OK班與觀眾的大合唱「明天會更好」。希望大家在聆聽音樂會之後會感覺愉悅、放鬆，壓力和焦慮都會相應得到緩解。有意參加活動者可洽Judy 925-783-6691，Julie 510-386-4991。