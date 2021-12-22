NHL傳將撤出北京冬奧 常規賽季恐停擺

NHL聯盟本賽季的32支隊伍。（官網截圖）

處於疫情防控的原因，NHL 球員或許不會參加明年2月的北京冬奧 會。儘管官方尚未公布該消息，不過知情人士在21日將該消息告訴了媒體。

透露該消息的人在接受美聯社的採訪時不願透露自己的姓名，因為官方的消息還未公 布。NHL聯盟在周二通知球員協會（NHLPA）稱，聯盟會保留退出北京冬奧會的權利。球員協會並不打算對聯盟的決議進行上訴。

官方預計在22日公 布相關決定。

由於NHL常規賽季已經有多達50場比賽被推遲，人們擔心賽季會因為球員、教練大面積被感染而停擺，而聯盟還需要在2月份為冬奧會暫停兩周的時間。可以說，聯盟做出這項決定也是情理之中的，畢竟NHL聯盟以及球員都不能從參加冬奧會中盈利。

根據去年聯盟與球員協會的談判協議，球員是被允許參加奧運會的，但其條件是Covid疫情不會更加惡化，多場常規賽被推遲讓聯盟不得不退出北京奧運會。

事實上，這也是NHL球員將連續兩次缺席奧運會男子冰球比賽。

「這是一生僅有的機會和經歷，作為一名運動員，你不會得到比參加奧運會更多的收穫。」匹茲堡隊隊長克羅斯比（Sidney Crosby）說，他曾在2010年和2014年幫助加拿大隊奪得奧運金牌。

除非北京奧運會像東京奧運 會一樣被推遲，否則像美國名將馬修斯（Auston Matthews）、加拿大名將麥克戴維（Connor McDavid）、麥金農（Nathan MacKinnon）和瑞典名將荷德曼（Victor Hedman）等一代巨星都需要等到2026年才能再次參加奧運會。

「這是你期待已久的事情，」荷德曼說，「對於我們來說，不能參加奧運會將傷害我們許久。」

溫尼伯噴氣機隊門將赫勒布伊克（Connor Hellebuyck）本可能被選為美國隊的首發球員。他表達了對於聯盟決定的不滿，稱連番推遲比賽是矯枉過正。

NHL直到1998年才允許球員參加奧運會，目前已經連續參加了五屆。2018年的賽季並沒有因為奧運會而停止，當年的國家隊是由一群大學運動員組成的。