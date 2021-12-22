我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

49人四分衛狀態神勇 將迎戰田納西泰坦隊

記者王子涵／聖荷西報導
四分衛伽羅博羅（10號）與近端鋒基多（George Kittle）慶祝達陣。（Instagram截圖）
四分衛伽羅博羅（10號）與近端鋒基多（George Kittle）慶祝達陣。（Instagram截圖）

在美足職業聯盟NFL第15周的比賽裡，舊金山49人隊輕鬆贏下亞特蘭大獵鷹隊，從而將戰績提升到8勝6負，繼續保持著國聯外卡第六種子的位置。

此役49人防守組在陣前十碼內，防下對手三次四檔衝進攻，鎖定了今晚的勝利。進攻組同樣發揮出色，四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）打出了堪稱本賽季最完美的表現。49人總經理林奇（John Lynch）稱讚道：「他指揮進攻體系的方式，就是我們想要的。」

林奇表示，伽羅博羅有兩檔進攻都幾乎被擒殺，但他的快速傳球挽救了球隊。「他避免犯下相同的錯誤，」林奇說，「儘管是戰績不佳的獵鷹隊，但這依然是他打出的本賽季最好的一場比賽。」

主教練沙納漢在日前的記者會上表示，球隊自開賽以來一直困擾與進攻表現不穩定，但球員們在慢慢進入狀態，一點一點變好，希望能夠從最後的結果中體現出來。

49人季票擁有者張哲遠表示，跑鋒的表現太搶眼了。「我對於跑鋒威爾森（Jeff Wilson）並不抱有多大希望，他並沒有非常關鍵的表現。」張哲遠說，「然而本場比賽四次超過12碼的跑球徹底讓我閉嘴了。」這也是威爾森生涯的第三場跑球距離超過100碼的比賽。

外接手塞繆爾（Deebo Samuel）也成為了1966年超級碗時開啟以來，第一位作為外接手能夠連續四場跑球達陣的球員。49人進攻組助教麥克丹尼爾（Mike McDaniel）說：「有了塞繆爾在陣中，我們得想方設法把球給到他的手中。」

張哲遠表示，49人在面對亞特蘭大獵鷹隊時，發揮了他們所擅長的技術。49人的實力確實是在獵鷹隊之上。而擺在49人面前的另一項艱巨的任務，就是在短暫的訓練周內對陣田納西泰坦隊。「泰坦目前也是傷兵滿營，傳奇外接手瓊斯（juilio jones）也不一定會復出，49人應向贏下獵鷹隊那樣拿下另一場勝利。」張哲遠說。

若擊敗泰坦隊將增大49人進入季後賽的可能性。然而現在還不是放鬆警惕的時候，因為季後賽的席位還不能完全保證。

亞特蘭大 季後賽 舊金山

上一則

北加屋崙公寓漏水發黴 華老家中戴N95防毒口罩

下一則

NBA／柯瑞末節狂砍15分 勇士輕取國王

延伸閱讀

紐約客談／市府部門加班費 「疫」常多

紐約客談／市府部門加班費 「疫」常多
有沒有看課綱？教授藏獎金實驗…學期結束沒人領

有沒有看課綱？教授藏獎金實驗…學期結束沒人領
大學生會看課綱嗎？教授藏獎金做實驗 整個學期沒人領

大學生會看課綱嗎？教授藏獎金做實驗 整個學期沒人領
NFL／49人衝刺季後賽 迎戰猛虎拚了

NFL／49人衝刺季後賽 迎戰猛虎拚了
CVS：網路易銷贓 助長商店打劫

CVS：網路易銷贓 助長商店打劫

熱門新聞

南聖荷西梅西百貨晚間傳出偷竊集團事件。警調人員迅速趕到現場制止。(Google地圖)

8男群竊南聖荷西梅西百貨 店員抵抗雙方爭鬥

2021-12-19 18:32
加州處於缺水乾旱狀態，供水短缺問題嚴重。預期元月將推出限制戶外用水政策。(美聯社)

加州下月擬限室外用水 違者日罰500元

2021-12-20 02:18
灣區魔高不只一丈，車主乾脆清光車內、敞開後門。（ABC）

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

2021-12-15 23:44
本周的大氣河讓塞拉內華達山脈大量降雪。（取自推特）

大氣河來襲 加州積雪量從19%激增83%

2021-12-16 23:55
全美第一昂貴郵遞區號在灣區阿瑟頓，環境優美宜人。圖為阿瑟頓市內一處公園。(圖取自阿瑟頓城鎮官網)

矽谷灣區房價最高3郵區 阿瑟頓最便宜也要985萬

2021-12-20 19:34
北加州漢堡德縣發生芮氏6.2地震，超市商品掉滿地，一片狼藉。（取自推特）

北加規模6.2地震 隆隆聲持續20秒

2021-12-21 02:18

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗