49人四分衛狀態神勇 將迎戰田納西泰坦隊

四分衛伽羅博羅（10號）與近端鋒基多（George Kittle）慶祝達陣。（Instagram截圖）

在美足職業聯盟NFL第15周的比賽裡，舊金山 49人隊輕鬆贏下亞特蘭大 獵鷹隊，從而將戰績提升到8勝6負，繼續保持著國聯外卡第六種子的位置。

此役49人防守組在陣前十碼內，防下對手三次四檔衝進攻，鎖定了今晚的勝利。進攻組同樣發揮出色，四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）打出了堪稱本賽季最完美的表現。49人總經理林奇（John Lynch）稱讚道：「他指揮進攻體系的方式，就是我們想要的。」

林奇表示，伽羅博羅有兩檔進攻都幾乎被擒殺，但他的快速傳球挽救了球隊。「他避免犯下相同的錯誤，」林奇說，「儘管是戰績不佳的獵鷹隊，但這依然是他打出的本賽季最好的一場比賽。」

主教練沙納漢在日前的記者會上表示，球隊自開賽以來一直困擾與進攻表現不穩定，但球員們在慢慢進入狀態，一點一點變好，希望能夠從最後的結果中體現出來。

49人季票擁有者張哲遠表示，跑鋒的表現太搶眼了。「我對於跑鋒威爾森（Jeff Wilson）並不抱有多大希望，他並沒有非常關鍵的表現。」張哲遠說，「然而本場比賽四次超過12碼的跑球徹底讓我閉嘴了。」這也是威爾森生涯的第三場跑球距離超過100碼的比賽。

外接手塞繆爾（Deebo Samuel）也成為了1966年超級碗時開啟以來，第一位作為外接手能夠連續四場跑球達陣的球員。49人進攻組助教麥克丹尼爾（Mike McDaniel）說：「有了塞繆爾在陣中，我們得想方設法把球給到他的手中。」

張哲遠表示，49人在面對亞特蘭大獵鷹隊時，發揮了他們所擅長的技術。49人的實力確實是在獵鷹隊之上。而擺在49人面前的另一項艱巨的任務，就是在短暫的訓練周內對陣田納西泰坦隊。「泰坦目前也是傷兵滿營，傳奇外接手瓊斯（juilio jones）也不一定會復出，49人應向贏下獵鷹隊那樣拿下另一場勝利。」張哲遠說。

若擊敗泰坦隊將增大49人進入季後賽 的可能性。然而現在還不是放鬆警惕的時候，因為季後賽的席位還不能完全保證。