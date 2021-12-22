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選區重畫 聖荷西分4國會選區 官民皆不滿

編譯組╱灣區21日電
李卡多反對新選區重畫結果。 (市政府官網）
李卡多反對新選區重畫結果。 (市政府官網）

聖荷西民眾與官員疾聲大呼聖荷西必須屬於同一國會眾議員選區，聖荷西市長李卡多 (Sam Liccardo) 甚至組織遊說團隊，鼓吹這個理念。然而根據選區新重畫，這個人口百萬的全國第十大都會分成四個不同的國會選區。

李卡多20日接受訪問時表示，選區重畫結果，對聖荷西未來十年發展非常不利，未來聖荷西爭取聯邦建設基金從可負擔住宅到交通捷運都會處於不利的狀態。

他說，聖荷西必須與全國其他大都會一樣，絕大部分地區由一名國會議員代表，全力為其所代表的都會爭取權益。

美國各級政府每10年必須根據最新人口普查結果，進行選區重畫。加州選民於2008年設立「加州公民選區重畫委員會」(The California Citizens Redistricting Commission) 進行每10年的選區重畫，避免政黨壟斷或「傑利蠑螈」（Gerrymander），此即以不公平的選區邊界畫分方法操縱選舉。

根據最新選區重畫結果，聖荷西將分成四個國會眾議員選區。聖荷西最北地區將與密爾比達、聖他克拉拉市、桑尼維爾，以及部分佛利蒙合併成一個選區。南聖荷西與長青社區 (Evergreen) 將與從聖他克魯茲到阿塔斯卡德羅 (Atascadero) 整個地區結合，成為一個新選區。西區聖荷西與聖荷西中南地區將與從洛斯蓋圖到半月灣 (Half Moon Bay) 附近的Pacifica 結合成一個選區。聖荷西市區到東側的Alum Rock 屬於同一選區，選區範圍包括聖他克魯茲、蒙特瑞，與聖伯尼度 (San Benito)，新選區的選民以西語裔為主。

聖荷西現階段分成三個國會選區，國會眾議員艾許 (Anna Eshoo) 代表西區，北區代表為眾議員羅康納 (Ro Khanna)，代表聖荷西大部分地區的國會議員為羅芙根 (Zoe Lofgren)。羅芙根現年74歲，已連續擔任13屆國會議員，預料不久之後可能退休。

聖荷西州大政治系教授柏席瓦爾 (Garrick Percival) 表示，缺少像羅芙根所代表這麼一個聖荷西選區，在國會代表聖荷西的品質可能會大打折扣。

柏席瓦爾表示，選區重畫結果，大都會聖荷西四分五裂，沒有一個未來的國會議員會將全部精力集中在建設聖荷西上。

現任聖荷西市長李卡多強烈反對最新選區重畫。有些政治評論家或社區人士認為李卡多別有意圖，準備等羅芙跟退休後，參選繼任她的國會職位。李卡多將於明年聖荷西市長任期屆滿離職。如果大部分聖荷西屬於同一選區的話，李卡多勝選機會相當大。

聖荷西 眾議員 大都會

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