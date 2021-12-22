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NBA／柯瑞末節狂砍15分 勇士輕取國王

記者劉先進／舊金山報導
柯瑞前三節表現不佳，末節狂砍15分，率勇士取勝。（記者劉先進／攝影）
柯瑞前三節表現不佳，末節狂砍15分，率勇士取勝。（記者劉先進／攝影）

金州勇士20日晚以113比98輕取沙加緬度國王。剛剛榮膺NBA三分王的柯瑞，首次回到主場。他三分12中4得到30分3籃板4助攻，在前三節三分8中1的情況下，末節三分4中3，獨得15分。格林賽季首次大三元，入帳16分11籃板10助攻。

教頭柯爾賽後稱讚柯瑞有一種獨特的技能，能將一場表現糟糕的比賽，變成統治第四節。

冬季到來，Omicron變種病毒勢頭兇猛，疫情有飆升態勢。勇士和國王共有八人進入NBA規定的健康安全防疫程式。勇士兩個首發缺席，包括防守大閘維金斯（Andrew Wiggins）和球隊第三號得分手普爾（Jordan Poole）。將替補達米·李和新秀庫明加（Jonathan Kuminga）提上首發，前者不負厚望，得到18分5籃板。而庫明加因為腰部肌肉緊張，只打了6分29秒。

考慮到柯瑞的三分進攻威脅，國王經常派出兩人包夾，他前三節手感失常，8投1中，只有15分。但他在末節忽然爆發，三分4中3，得到15分，徹底鎖定勝局。

柯爾表示，柯瑞的第四節非常棒。他在這一節表現突然手感好轉，他有這方面的訣竅。這是獨特的技能，能將一場表現糟糕的比賽，變成主導控制第四節，很少有人能在掙扎中像他這樣翻轉比賽。能夠做到這一點需要極高的自信。

柯爾說，柯瑞在這個賽季防守端表現很棒，但他本場比賽的弱側防守不夠專注。交給他的任務很重，他現在可能有些疲勞，需要休息幾天。

勇士替補發揮出色，三人上雙，佩頓屢次承擔防守對方得分箭頭的功能，他兩次斷球扣籃，全場12分6籃板，波特（Otto Porter Jr.）12分，老將伊古達拉10分，勇士板凳席完爆對手，替補得分47分，比國王多36分。

柯爾說，板凳席表現出色，每個人都站出來了，佩頓在防守和籃板上無處不在，有三次搶斷。伊古達拉的表現非常出色，他投中了幾個三分球，但他的防守仍然是世界級的。波特也優秀。「我會繼續堅持這些輪換和陣容。顯然，在球員缺席的情況下，我們需要替補的貢獻。」

包括本場，格林生涯拿到第31次大三元，勇士30勝1負。對於格林的領導能力，柯爾說，格林是球隊在激情方面的領袖，他的防守出色，能封蓋投籃，搶斷皮球，輪轉換防，破壞對手進攻。突然間讓勇士跑起來獲得節奏，獲得比賽動力。

格林的兒子DJ當晚在替補席上幫忙，還給休息的柯瑞遞口罩，要他戴上。被電視畫面捕捉到，引起關注。格林賽後說，兒子表現很不錯。他給球員遞毛巾和衣服。「我看到後面有視頻，他把投射用的T恤交給湯普森，而不是奇奧薩（Chris Chiozza）。除此之外，他的表現很好。沒有礙事，需要進去的時候就進去。球隊很了不起，允許他坐在替補席幫忙。做個球員，會錯過很多東西，而這些時刻，一切都值得。對他來說，有這樣的經歷很特別，我不認為這是理所當然的。我知道教練柯爾不一定要允許這種情況發生，所以很感激。」

柯瑞前三節表現不佳，末節狂砍15分，率勇士取勝。（記者劉先進／攝影）
柯瑞前三節表現不佳，末節狂砍15分，率勇士取勝。（記者劉先進／攝影）

勇士 柯瑞 波特

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