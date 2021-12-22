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拯救金山市大粵語課程 王兆倫發起

記者李怡／舊金山報導
舊金山民眾示威要求保留粵語教育。（本報檔案照）
舊金山民眾示威要求保留粵語教育。（本報檔案照）

2021年初舊金山市立大學（City College）因為財政赤字而準備裁員和縮減課程，粵語教育的課程面臨重重危機，甚至傳出消息指相關課程可能永久停開。舊金山市州立大學校董王兆倫（Alan Wong）將於22（今）日在舊金山華埠發起「拯救金山市大粵語課程」的提議。此項保護粵語教育的計畫，得到20餘個亞裔公共安全、醫療和社會服務機構的支持。

今年秋季，金山市大的整個粵語課程幾乎全部取消。王兆倫說，粵語課程的減少，直接影響整個需要雙語公共安全、醫療保健和社會服務的華人社區。在舊金山警察局（SFPD），每年需要超過9000次語言口譯服務。而聯繫市政部門的有限英語客戶中，有44%是粵語。

據悉市立大學曾有兩門粵語課程，分別是初階粵語口語（Beginning Conversational Cantonese）以及中階粵語口語（Intermediate Conversational Cantonese）。兩門課都曾經爆滿，想要報名的學生只能進入輪候名單。

據了解，粵語課程的減少，是因為市立大學的財政赤字問題始終未得到妥善解決，也就是粵語課程在未來的學年中依然還是會有被砍掉的風險。另一方面，目前美國的大學教育中，更加注重國語（普通話）的教學，也就是市立大學中的粵語課程的學分，未必能夠成功轉去四年制大學中，讓市立大學在粵語課程的投入意願降低。

據悉，加州州立大學（Cal State）系統的學校承認粵語課程，而加州大學（UC）系統則不承認。相關詳情可見：https://tinyurl.com/savecantonese

支持提案的組織聯盟包括：中華醫院、東北醫療服務、列治文地區綜合服務、安老自助處、Gum Moon亞洲婦女資源中心、慈善文化服務中心、APA家庭支持服務、華埠社區兒童中心、華人新移民服務中心、華人進步協會、華人平權運動、美國華人歷史學會、復興華埠SF、華埠扶輪社、田德隆華人權益協會、北加州香港俱樂部、華人美國民主俱樂部和SF Berniecrats等華裔社區組織。

華人 華埠 舊金山

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