「這個周末不行」駭客任務新電影金山首映 商家有怨言

「駭客任務：復活」新電影在舊金山Castro劇院首映式讓當地業主沮喪。（電視新聞截圖）

好萊塢的光芒即將照臨舊金山 ，因為卡斯楚（Castro）劇院將在本周末舉辦新電影 「駭客 任務：復活」（Matrix）首映式。但該活動的推出及其時機，卻讓該地區的一些小企業感到沮喪。

舊金山電影委員會說，「駭客任務：復活」在該市的首映製作活動長達42天，為當地經濟注入了數百萬美元。大卡車、電影道具和大量工人占據了Castro街的一個街區和一個公共停車場，將在未來幾天內開工。

但是，Cliff's Variety便利店的貝內特（Terry Asten Bennett）周五稱，沒有人提醒過當地商家注意周六（12月18日）的電影首映。當地許多業主感到很沮喪，因為這事偏偏發生在本應是一年中最大的銷售周末之一。

「這個周末不行！這是聖誕節前的一周，人們不再在網上訂購，他們必須把禮物買到手。」貝內特說。

在一份聲明中，舊金山市交通局表示，它將吸取此次社區宣導方面的經驗教訓，以便使今後的大型活動合作有所改善。舊金山電影委員會的官員說，華納兄弟公司正在幫助受影響的企業協調取貨和送貨，他們正在讓顧客知道商家仍在營業。

但該地區的一些居民說，他們對有機會看到「駭客任務：復活」的明星感到興奮。「我迫不及待地想看到基努李維（Keanu Reeves），他是我在這個世界上最喜歡的人。」Bhoga餐廳的賈瓦澤（Mindia Jijavadze）說。劇院對面Bhoga的職員也希望參加首映式的人們能光顧他們的商店。

Castro區商人協會說，有一個電影後的派對，但將在Castro以外的地方舉行。