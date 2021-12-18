酒店、機票難訂又貴 聖誕、跨年假期出遊價格飆

許多人都發現，今年出遊的成本比起以往增加不少。（本報檔案照片）

每年年底的聖誕與跨年假期是最期待的時節，許多人都趁此時與親友出遊，共享假期時光。不過今年因為新冠肺炎疫情 家上變種病毒 肆虐，讓人在出遊前不由得擔心風險。不過，很多灣區華人都發現，這次聖誕假期出遊的成本似乎比以往更高，酒店、機票價錢都居高不下，而且也不見得好訂，「或許是通膨、再加上大家悶壞了太多人要出遊。」

喜歡滑雪 的陳佩萱表示，過去一年疫情以來，她們一家其實還是不太敢去人與人過於密集的地方，因此去年就買了滑雪票，幾乎每個月都會去個三到四次太浩湖（Lake Tahoe），享受美景與滑雪。她認為，滑雪不需要與人過度接觸、也不太會共用器材，且又是在戶外，能兼顧休閒與防疫。

陳佩萱今年也再次買了滑雪票，準備「滑個過癮」，暑假時就定好感恩節去北太浩湖滑雪。然而沒想到，今年的氣候比較不同，感恩節那周根本還沒下雪，只好取修行程。之後家裡突然有事要忙，一直到這周末才有機會去滑。前幾天要訂太浩湖的酒店，才發現價格比起以往貴上不少，退而求其次想要住遠一點，像是卡森市的酒店，價格也是不太便宜，有的還已經沒房間。

在桑尼維爾工作的Connie Tsai也說，以前每一季至少都會搭飛機出遊一次，最常去的地方就是洛杉磯、拉斯維加斯、西雅圖、波特蘭等坐飛機兩小時以內的地方。有時候假期比較多，則會選擇夏威夷、墨西哥度假村，或是紐約。但疫情以來因為家中有長者擔心疫情，不太方便遠行。一直到大家都打了兩劑疫苗，並進一步完成加強劑接種，才準備重新啟動搭飛機旅遊。

不過她卻發現，近來國內的機票相當昂貴，而且班次也少了很多。以拉斯維加斯為例，過去單程機票一個人100元以內應該都沒問題，特價時甚至可以買到49元、甚至更低的票價。但12月份她選了周五傍晚出發的機票，居然要價300多元，「現在最普通的特價票，居然比以前最貴、退票改票限制最少的票還貴！」