打過疫苗 老人、體虛者…住院風險較高 但疫苗仍有幫助

最新研究指出，已完全接種疫苗仍出現重症的突破性病例大部分是年長者。（Getty Images）

凱瑟家庭基金會（Kaiser Family Foundation）最新研究報告指出，已接種新冠疫苗 但健康較差或年齡較長的民眾，出現突破性感染必須住院的風險較高。

不過，這項研究也表示，疫苗仍能提供部分保護力。因為，與未接種疫苗者相比，這些突破性病例的症狀較輕，持續時間也較短。

凱瑟家庭基金會副總裁考克斯（Cynthia Cox）說：「研究結果告訴我們，較年長和有健康問題的民眾不能放鬆對病毒的戒心，特別是在現在有新變種病毒 出現的情況下。不過，即使需要住院，疫苗也提供了一定程度的保護力。」

這是首次對已接種疫苗的重症病人特徵和他們住院後狀況的詳細研究，研究由凱瑟家庭基金會和醫療軟體公司Epic Systems共同進行，他們對全美50州、250家醫院、今年6月到9月住院的12萬名病人的電子病歷進行分析。考克斯指出，這項研究是在補強針還未上市、Omicron病毒株還未出現之前進行的，不過，突破性感染的臨床過程應該是類似的。

考克斯說：「年長者免疫系統較差，疫苗對他們的效果不如對年輕人有效。」

研究發現，69%需要住院的突破性病例都是年滿65歲的民眾，21%是50到64歲的民眾，只有10%是50歲以下民眾。相反地，大部分未完全接種疫苗的住院病人都是64歲以下民眾。

而無論年輕或年長，出現突破性感染的成年人大多有其他慢性疾病，例如高血壓 、糖尿病、心臟衰竭或阻塞性肺病，但他們出現像肺炎或呼吸衰竭等由新冠病毒引發的嚴重症狀的機率，要比未接種疫苗者低。同時，他們需要呼吸機或抗發炎藥物地塞米松（dexamethasone）治療的機率也較低。此外，他們住院的時間也較短，已完全接種疫苗的長者平均住院天數為5.6天，未接種或未完全接種疫苗的長者平均住院天數為6.7天。

考克斯說：「這項數據表明，即使這些病人因為感染新冠病毒必須住院，其症狀的嚴重程度似乎較低，代表疫苗仍對他們有幫助。」