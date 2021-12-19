讀者來函：美籍日本人軍團 曾飽受歧視

李元慶。（圖：李元慶提供）

美國對日宣戰開始，在美日本 人是不容許參軍的，甚至有些已經在部隊上的日本人都要求轉業。可是從1943年開始，美國軍方要組建美籍日本人軍團，共有3萬名美籍日本人參加了二戰中的美軍。最著名是日裔 美軍第442步兵團。這支部隊在曾飽受歧視，卻是二戰中美軍傷亡率最高的步兵團，也是美國陸軍歷史上獲得榮譽最多的團級部隊。

日裔第442團在二戰期間共有18143人次獲頒各種勳獎章，榮譽包括8次總統集體嘉獎（美軍著名的101空降師在二戰只獲得2次，陸戰1師在二戰僅獲得3次）。 21枚榮譽勳章，52枚優異服役十字勳章，560枚銀星勳章，22枚軍團勳章，4000枚銅星勳章和9486枚紫心勳章等。

他們的代價也是巨大的，442步兵團的傷亡超過9000人。那位前幾年去世的老資格夏威夷參議院井上（Daniel Ken Inouye）先生就是其中的一員，而且失去了胳膊。

他們在訓練營裡，美軍大兵戲稱這些身材矮小的日裔部隊為土撥鼠部隊。可是他們作戰勇猛，在歐洲戰場上屢建功勳。他們的用鮮血譜寫的功績已經被美國公眾所承認，證明了真正的「美國精神」。

羅斯福總統曾經說：「美國精神不會，也從來不以種族或血統為界限。」希望現在和今後都是如此。70多年過去了，人們仍然回顧這段歷史，希望能給現代給予教訓和啟示。請記住，當年對日裔美國人的拘留得到了其他族裔美國人的全面支持，包括華裔的雙手贊成。在Manzanar國家歷史紀念地展覽館的記錄影片裡，好幾位日裔美國人的重量級人士反复詢問，「為什麼沒有經過Due Process就認為日裔美國人有罪？」，「憲法賦予我們的基本權益到什麼地方去了？」。

後人也提出了許多問題：到底是因為國家安全還是種族歧視 ？二戰中的美國的敵對國包括日本，德國和義大利。雖然德裔美國人和意裔美國人也有被囚禁的，只有日裔美國人才被如此大規模地集體囚禁。美國是以白人為主要的國家，亞裔在歷史一直受到排斥，二戰中這樣將日裔美國人挑出來的方式是種族歧視的繼續。

被囚禁的主要是美國大陸上的日裔美國人。在軍事要地和珍珠港事件的所在地，按照「國家安全」的理由應該關押更多。可是在日裔美國人有14萬，佔其夏威夷人口的40%，最後只有1至2千人被囚禁。

這說明是美國大陸上對亞裔的歧視政策在這場囚禁歷史上起到了主要作用。或者說美國大陸上白人文化和政策要比夏威夷更加佔統治地位，這導致了美國大陸上對亞裔日本人要比夏威夷更加敵視，對同樣敵對國的德國和義大利在美國的移民人口就寬鬆的多。