6搶匪挑亞裔襲擊 灣區落網 女性更易遭殃

聖荷西警局逮捕了六名針對亞裔女性犯案的男子，其中二人來自中谷，四人來自灣區。（聖荷西警局提供）

從2020年10月至2021年9月，來自中谷聖華金谷（San Joaquin Valley）和灣區 的六名男子，涉參與多起搶劫、入室盜竊案件，在灣區被捕。而警方也指稱，他們專挑亞裔 襲擊，尤其是亞裔女性。

聖荷西 警察局近日宣布，在進行了長達一年的調查之後，抓捕了六名男子，涉嫌在灣區針對亞裔的搶劫案。六名男子中，其中一名來自士德頓市（Stockton），另一名來自曲萊賽（Tracy）。

根據警方的新聞稿，從2020年10月到2021年9月，來自灣區和聖華金谷的六名男子涉嫌參與70多起搶劫、盜竊或入室盜竊案件。這六名男子針對「亞裔受害者」，而「亞裔女性」經常成為目標受害者，許多人在搶劫中受傷。

在調查過程中，執法部門繳獲了多支槍枝，其中至少包括一把鬼槍（幽靈槍，ghost gun）。鬼槍沒有序列號，通常由用戶組裝。這六名男子也被指控犯有仇恨罪。

新聞稿稱，許多目擊者挺身而出，受害者提供了重要信息，有助於識別這群嫌犯。據信這些嫌疑人在灣區可能犯下更多的搶劫案。

被捕的兩名中谷男子男子包括：來自士德頓的24歲羅賓森（Anthony Michael Robinson），來自崔西22歲的薛特（Malik Short），以及另外四位來自灣區的27歲穆迪（Cameron Alonzo Moody），23歲的布蘭克斯（Derje Damond Blanks），23歲羅斯密（Hassani Burleson Ramsey），21歲的傑克森（Clarence Jackson）。

六名嫌犯已經被聖他克拉拉地檢處起訴，並且針對仇恨犯罪的方向辦理。不少受害人也站出來指認這幫嫌犯的犯行。

聖荷西警察局局長麥塔（Anthony Mata）表示，他非常感謝警局所有同仁的努力，以及其他單位的合作，才讓這次的偵查能順利完成，「感謝大家的努力，現在社區裡少了六個為非作歹的罪犯。」聖荷西警方指出，目前案件都還在進行之中，如果有其他受害的情況、或者知道內情者，可以致電408-277-4166，聯繫聖荷西警局防搶組。負責辦案的警探分機4339。