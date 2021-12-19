APAPA展望明年 期待社區團結 亞裔享平等待遇

總部辦公室職員共慶節日。（本報特約記者錢曉莉/攝影）

亞太公共事務聯盟（APAPA）舉行假日酒會，共計有200多人參與，包括多位當地和加州 的政要。大家一同展望2022年，期待亞太裔社區度過風雨，團結向前。

今年的酒會選擇在了APAPA位於沙加緬度的總部辦公室，許多民選官員出席，包括加州議員潘君達（Richard Pan）、李天明（Alex Lee），以及沙加緬度、麋鹿林等城市的市長、議員等。也有來自舊金山 的官員和社區代表出席。

活動上也表彰了多位志願者，為年輕優秀的學生頒發了獎學金。全國主席尹立懷、行政主任Henry Chang等主持活動，創辦人尹集成和黃春芳夫婦出席活動。尹集成也寄語年輕人，表示「APAPA的實習生和年輕人，都要親自去做的，在街頭學習公共服務的精神理念，從中得到當家做主的精髓」。

他還說，我們APAPA就是讓華人、亞裔 在美國能夠得到平等的待遇，這也是他對於2022年的展望。不涉及政黨背景的APAPA，秉持的就是促進亞裔地位的理念。2001年的時候，當時亞裔參政寥寥無幾，這讓尹集成非常緊張，所以才動員成立了APAPA，當時也極力的推舉了許多如今知名的亞裔政治人物，像是南加州的國會議員趙美心等。